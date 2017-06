Passower Filiale macht dicht

artikel-ansicht/dg/0/

Modern ausgebaut: Die Filiale der VR-Bank Uckermark-Randow in Passow gehört zu den ländlichen Außenstellen des Bankhauses. Noch in diesem Jahr verlassen die Mitarbeiter das Gebäude. Ebenso geschlossen wird die Filiale in der Brüssower Allee in Prenzlau.

Dabei waren die Passower immer so stolz, noch zwei Bankfilialen im Ort zu besitzen - die der Sparkasse und die der VR-Bank. Nun die Wende: Noch in diesem Jahr zieht sich die Volks- und Raiffeisenbank aus dem großen Dorf zurück. Ebenso geschlossen wird die Filiale in der Brüssower Allee in Prenzlau.

Damit setzt sich der Trend aus dem Vorjahr fort. Im vergangenen Jahr hatte das Bankhaus seine Außenstellen in Tantow und Casekow geschlossen und gleichzeitig die Filiale im benachbarten Gartz modernisiert. Übrig blieben die Automaten. Genauso soll es nun auch in Passow sein.

Man habe eine "unpopuläre Entscheidung" treffen müssen, so die Verkündung des Vorstands auf der Generalversammlung in der Prenzlauer Uckerseehalle vor den geladenen Mitgliedern und Gästen. Jedoch müsse man auf die schwierige Lage der Kreditwirtschaft reagieren und die Produktivität verbessern. Dazu gehöre die Senkung der Kosten. Man müsse sich der sinkenden Einwohnerzahl in der Uckermark stellen, so Vorstandschef Martin Polle. Man sei im Westen, Süden und Norden des Einzugsgebietes gut aufgestellt. Im Osten - und das betrifft die Altkreise Angermünde und Schwedt - ist das Filialnetz traditionell dichter aufgrund der starken Landwirtschaft. Denn die VR-Bank orientiert sich vor allem am ländlichen Raum und an den Finanzinteressen der Bauern.

"Wir müssen auch dem Trend Rechnung tragen, dass viele Kunden die Filialen kaum noch aufsuchen, ihre Bankgeschäfte online abwickeln und dafür günstige Preise von uns erwarten." Das sei eine Konsequenz des Megatrends Digitalisierung. Dennoch würden sich Kunden, die nicht so mobil sind, keine Sorgen machen müssen. Neben der weiterhin vorhandenen Bargeldversorgung bleiben die Kundenberater erhalten. Die Kunden aus Passow können sich demnach selbst entscheiden, in welcher umliegenden Filiale sie künftig betreut werden wollen. Die Berater kommen auch nach Hause.

Die Entscheidung ist nach Auffassung des Vorstands kein Rückzug aus der Fläche. Das sieht man im Dorf aber ganz anders. "Ich bin vorher nicht informiert worden und war schon etwas geplättet, als ich das aus der Zeitung erfuhr", so Ortsvorsteher Silvio Moritz. "Auch wenn ich mir natürlich wünschen würde, eine voll funktionstüchtige Filiale im Dorf zu haben, sind die Gründe für die Entscheidung im Endeffekt nachvollziehbar." Die Niedrigzinsphase gehöre dazu. Die demografische Entwicklung als Grund anzugeben, weist Silvio Moritz jedoch ab. Passow verzeichne Zuzug junger Familien, was an vielen Stellen sichtbar sei. "Wichtig ist, dass Geldautomat und Service-Terminal erhalten bleiben, und so können wir dann doch mit der Sache leben."

Ab Oktober will die VR-Bank auch die Preise für die Privat- und Geschäftskunden anheben, informierte der Vorstand.