Gedämpfte Töne an Musikschulen

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1583464/

Der Fachkräftemangel berührt auch künstlerische Sparten wie Musik- und Instrumentenunterricht. Der Verband deutscher Musikschulen zeichnet ein düsteres Bild: Die Attraktivität des Berufsbildes eines Musikschulpädagogen habe derart gelitten, dass die Gefahr bestehe, "dass es in zehn Jahren keinen ausreichenden qualifizierten Nachwuchs mehr gibt". So geht es aus dem Stuttgarter Appell hervor, den die Bundesversammlung des Verbandes kürzlich verabschiedet hat.

Woran krankt die Branche? Ein entscheidendes Problem ist, dass Festanstellungen an Musikschulen immer seltener werden und Honorare zu niedrig sind. Die Fachgruppe Musik in ver.di hat im Jahr 2012 eine bundesweite Umfrage zu Einkommenssituation und Arbeitsbedingungen bei Musiklehrern durchgeführt. Die Befragung von 5271 Lehrkräften mit 6871 Beschäftigungsverhältnissen hat gezeigt, dass eine feste Beschäftigung mit einer Vollzeitstelle die absolute Ausnahme ist. 58 Prozent werden als freie Mitarbeiter beschäftigt. Jeder Dritte geht zwei oder mehr Beschäftigungsverhältnissen nach. Dabei beträgt das Jahres-Durchschnittseinkommen bundesweit nur 12 404 Euro netto.

Die Zahlen für das Land Brandenburg belegen diese Entwicklung: Nur 39 Prozent aller geleisteten Unterrichtsstunden werden durch Festangestellte besetzt. Obwohl die Situation über das Bundesland verteilt sehr unterschiedlich sei, sagt Katja Bobsin, Referentin für Öffentlichkeitsarbeit beim Verband der Musik- und Kunstschulen Brandenburg, gebe es insgesamt einen Trend zu mehr Honorarkräften.

Eine dauerhafte Bindung der Lehrer an die Schule sei so nicht möglich, sagt Christian Schommartz. Der Direktor der Musikschule Barnim in Eberswalde habe somit Probleme, die Warteliste abzubauen. Die Lehrer, die er habe, seien gut ausgebildet, aber es sind zu wenige. Die Entwicklung hin zu der Annahme, dass jedes Kind potenziell musikalisch ist, führe dazu, dass Musikschulen immer höher frequentiert sind, erklärt Schommartz. Aus seiner Sicht sei bereits die Lehrerausbildung nicht mehr so attraktiv, da das eigentliche Musizieren zu kurz komme.

Als kommunaler Träger bezuschusst der Landkreis die Musikschule Barnim im Jahr mit 960 000 Euro. "Wir haben Signale aus den Landkreisen, nach denen freiberufliche Tätigkeiten in Festanstellungen umgewandelt und Honorare erhöht werden sollen", so Katja Bobsin. Verbandsgeschäftsführer Winnetou Sosa gibt zu bedenken: "Wir brauchen beides, Festangestellte und Freiberufler." Dennoch, das System Musikschule funktioniere nur, wenn jede Einrichtung ein festes Rückgrat aus festen Mitarbeitern habe. Schließlich müssten diese nicht nur eigenen Schüler gerecht werden, sondern auch Kooperationen mit allgemeinbildenden Schulen erfüllen. Die Zweigstelle der Musikschule bedient fünf Eberswalder Schulen.

Weil letztere oft besser ausgestattet sind und attraktivere Löhne zahlen, stehen die Musikschulen mit ihnen in Konkurrenz. "Es ist eine Lebensentscheidung, ob ich ein Instrument vermitteln will oder breit gefächerten Musikunterricht erteilen möchte", sagt Winnetou Sosa. Immer wieder nehmen Instrumentalisten die Arbeit an der allgemeinbildenden Schule für ein sicheres Einkommen in Kauf. Eine große Herausforderung stelle auch die Nachwuchssuche dar. Im Moment sind 1419 Lehrkräfte an öffentlich geförderten Musikschulen in Brandenburg beschäftigt, 303 davon in Festanstellung. "An der Qualität unserer Lehre wollen wir nichts ändern müssen", so Winnetou Sosa.

Als Freiberuflerin sei sie zwar immer sehr flexibel gewesen. Aus ihrer Erfahrung weiß Tanja Wilke aber, dass damit immer auch Unsicherheit einhergeht. Keine Kranken- oder Rentenversicherung, dazu war sie monatlich kündbar. Die 47-Jährige lehrt an der Eberswalder Musikschule Cello, gibt Unterricht in musikalischer Früherziehung. Seit 2002 ist die gebürtige Nordrhein-Westfälin bei der Einrichtung beschäftigt, aber erst seit 2015 ist sie fest angestellt - mit einer halben Stelle. "Ich mache diesen Beruf unheimlich gern", sagt Tanja Wilke. Deshalb habe sie sich nie nach etwas anderem umgesehen.

Die Zahl so denkender Lehrer schwinde, meint Christian Schommartz. "Dieser Idealismus sorgt im Moment dafür, dass das System nicht kollabiert", sagt er. Ohne das Gehalt ihres Mannes hätte auch Tanja Wilke sich die Zeit als Honorarkraft mit zwei Kindern nicht zugetraut. "Von anderen Kollegen weiß ich, dass sie deshalb verschwunden sind", so die Panketalerin.