Theaterfest an der Lietzener Kulturmühle

Lietzen (MOZ) Erstmalig veranstaltet die Kulturmühle Lietzen am Sonnabend ab 13 Uhr ein Theaterfest. Dabei geht es um künstlerische Auseinandersetzung mit Umweltthemen wie Nachhaltigkeit, biologische Vielfalt und Ressourcenschutz. Das wird spielerisch, erfrischend und verständlich von den Theatern Anasages (Chemnitz), Pomp und Puder (Berlin) und dem Legend Theater (FFO) umgesetzt. Dazwischen und danach gibt es Live-Musik und DJ-Klänge. Natürlich ist auch für das leibliche Wohl gesorgt. Dazu erwarten die Besucher Infos, Filme und SelbstMachAktionen wie das Smoothiefahrrad. Am Sonntag geht es um 11 Uhr mit einem Familienprogramm weiter: Dalia Helbing entführt die kleineren Gäste in eine Märchenrallye.