Tagsüber Auto-, nachts Partylärm

artikel-ansicht/dg/0/

Petershagen-Eggersdorf (MOZ) An der Kreuzung Eggersdorfer/Dorf- und Lindenstraße geht es tagsüber lebhaft zu. Die Durchgangsstraße von Petershagen zur B 1 ist stark befahren. Und wenn dort am Wochenende der Verkehr etwas nachlässt, freuen sich die Einrichtungen am Dorfanger auf gut gelauntes Publikum.

artikel-ansicht/dg/0/1/1583468/

Keine Oase der Ruhe: Der Dorfanger in Petershagen liegt an der Durchgangsstraße zur Bundesstraße und hat sich in den zurückliegenden Jahren zu einem kulturellen Zentrum gemausert. Für Anwohner bringt das Probleme mit sich.

Keine Oase der Ruhe: Der Dorfanger in Petershagen liegt an der Durchgangsstraße zur Bundesstraße und hat sich in den zurückliegenden Jahren zu einem kulturellen Zentrum gemausert. Für Anwohner bringt das Probleme mit sich. © MOZ /Gerd Markert

Der letzte Petershagener Bäcker steht sehr zeitig auf, damit bei Ladenöffnung ab 5.30 Uhr frisches Backwerk für die BerlinPendler in den Regalen liegt. Für Renee Hinz klingelt daher der Wecker, wenn andere Leute manchmal erst zu Bett gehen.

Der Dorfanger in Petershagen hat sich in den zurückliegenden Jahren zu einem beliebten kulturellen Zentrum entwickelt. Neben der seit Jahrhunderten stehenden Kirche hat die ehrenamtlich betriebene Angerscheune dort ihr Domizil, die Gaststätte Madels lockt nicht nur mit Speis und Trank, sondern auch mit einem gemütlichen Biergarten und langsam zieht Leben in den Dorfsaal ein. Allein an diesem Wochenende war der Anger gleich viermal Treff- und Startpunkt für Radtour und Trödelmarkt am Tag und Livemusik am Abend.

"Wir haben an den Wochenenden einschließlich freitags schon ewig keine ungestörte Nachtruhe mehr", sagen Sabine Keilholz und Renee Hinz. Sie betreiben am selben Anger seit 30 Jahren eine Bäckerei und wohnen über Backstube und Geschäft. Und sie sind mit ihren Klagen nicht allein.

Bei offenem Fenster zu schlafen, sei für die Angeranwohner wegen des Partylärms schon lange nicht mehr möglich. Hauptsächlich die "vermieteten Veranstaltungen", die privaten Feiern von jungen Leuten in der Angerscheune sind es, die die Nachtruhe stören. "Da wird laut gefeiert, da dröhnt es aus riesigen Bassboxen weit über Mitternacht hinaus. Und in aller Frühe kommt das Partyvolk, sonntags meist schon um 7 Uhr, um die Räume aufzuräumen, wenn es das nicht schon recht geräuschvoll in der Nacht noch erledigt hat. Und dann fährt es laut hupend vom Parkplatz", sagen beide. "Uns graut davor, wenn der Dorfsaal fertig ist und dort Musik und Tanz sogar mit einer Hausband einziehen werden", fügen sie hinzu. Einen Vorgeschmack hätten sie am Wochenende bekommen. "Und es ist kein Musikgenuss, sondern Krach, wenn man zwei Häuser weiter nur noch die Bässe hört."

Und sie fühlen sich allein gelassen. Als es die Dorfangerrunden mit Bürgermeister und Gemeindevertretern zu Gesprächen und für Informationen noch gab, seien sie dabei gewesen. Aber nun "fragt uns keiner mehr nach unserer Meinung". Und sie resignieren auch, weil die Polizei offensichtlich ebenfalls keine Handhabe habe. "Wir haben dort nach Mitternacht angerufen, aber es hieß, dass das Sache des Ordnungsamtes sei, da es sich um eine vermietete Räumlichkeit handele. Und wir sollten doch Verständnis aufbringen, weil das Wetter so schön sei", sagt Renee Hinz. Und mit den angeheiterten Partygästen sei kein vernünftiges Gespräch möglich - im Gegenteil. Man würde die Leute vom Ordnungsamt "ja gern mal einladen, sich den Krach zu nachtschlafener Stunde anzuhören", sagt Sabine Keilholz. Es sollte doch in einem Dorf möglich sein, dass wenigstens der Sonntag als ein Tag der Ruhe und der Erholung geachtet werde. Und es sei in ihren Augen nicht zu viel verlangt, wenn 22 Uhr Nachtruhe angesetzt werde oder wenigstens die Party ins Haus verlegt würde und zudem Feuerwerk verboten sei.