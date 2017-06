Schulzendorfer fordern Tempo-Kontrollen

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1583469/

Notlösung: Norbert Lichtenberg (l.) und Jörg Scheer wissen sich nicht anders zu helfen. Manchmal stellt Norbert Lichtenberg sein eigenes Auto an die Landesstraße 33, in der Hoffnung, dass die herankommenden Fahrzeuge es für einen Blitzer halten und abbrem

Notlösung: Norbert Lichtenberg (l.) und Jörg Scheer wissen sich nicht anders zu helfen. Manchmal stellt Norbert Lichtenberg sein eigenes Auto an die Landesstraße 33, in der Hoffnung, dass die herankommenden Fahrzeuge es für einen Blitzer halten und abbrem © MOZ/Katrin Hartmann

"So geht das jeden Abend", sagt Norbert Lichtenberg. Seine Stimme ist unter dem Lärm der vorbeifahrenden Autos kaum zu hören. Ein Pkw nach dem anderen reiht sich auf der Landesstraße 33 durch Schulzendorf. Es ist 20 Uhr an einem Donnerstagabend. "Das ist eine der Pendler-Hochzeiten", sagt der Anwohner. "Es ist einfach unglaublich, wie manche Fahrer hier durchbrettern", macht er seinem Ärger Luft. Zustimmendes Nicken zeigt sein Nachbar Jörg Scheer, der ebenfalls kurz hinter dem Schulzendorfer Ortseingang aus Richtung Prötzel, wohnt.

In den vergangenen fünf bis sechs Jahren, so die beiden Anwohner, habe der Verkehr zugenommen. "Vor ein paar Jahren war das einfach noch nicht so viel", sagt Jörg Scheer. "Da hat man es noch ausgehalten", fügt er hinzu. Sein Haus stand schon an der Straße, bevor der Verkehr zunahm. "Wir wohnen eigentlich hier, weil wir ruhiger leben wollten." Das Haus steht nur etwa einen Schritt neben dem Asphalt der Straße und ist von den Spuren der Abgase gezeichnet. Die Farbe der Häuserwand, die zur L 33 zeigt, ist am unteren Teil des Hauses verblichen. Dort ist der Putz nur noch fahl und grau von den Abgasen und Rußpartikeln des Verkehrs.

"Aber die Verfärbungen sind noch das geringste Problem", sagt Jörg Scheer. Viel schlimmer sei, dass sich so viele Pkw, Lkw, Transporter und andere, nicht an die Begrenzung der Ortsgeschwindigkeit, in diesem Fall 50 Kilometer pro Stunde, halten. "Und die, die sich daran halten, die werden auch noch im Ort frech überholt", sagt Norbert Lichtenberg. Er wurde selbst mehrmals beschimpft, als er Handzeichen machte, dass die Autofahrer langsamer fahren sollen. "Ich kann die Geschwindigkeiten ganz gut einschätzen", sagt Nobert Lichtenberg. "Ich fahre seit fast 40 Jahren Lkw."

Angesprochen hat er das Thema bereits seit mehreren Jahren, beim Ortsvorsteher und der Kommune - zuletzt in der Einwohnerfragestunde der Stadtverordnetenversammlung. "Aber es passiert einfach nichts", sagt er. "Ich wünsche mir ja nur, dass die Polizei hier ab und zu blitzt." Dann würde der Ort vielleicht sogar als Geschwindigkeitsmesskontrollpunkt in den Köpfen hängen bleiben und einige ihre Geschwindigkeit von vorn herein drosseln, so die Hoffnung der beiden Anwohner.

Die Geschwindigkeitsmessanlage der Stadt steht des öfteren in Schulzendorf, allerdings in der Mitte, nicht am Ortseingang. "Sie stand bislang nur einmal bei uns", sagt Norbert Lichtenberg, "und dann funktionierte sie nach einem Tag schon nicht mehr." Nachdem er sich bei der Stadtverwaltung erkundigte warum, passierte nichts, so der Anwohner.

Die Anlage, die sich die Kommune vor rund zwei Jahren zugelegt hatte, wechselt im Zweiwochentakt zwischen Kernstadt und den Ortsteilen. Das Gerät soll mit lachendem oder traurigem Gesicht psychologisch auf die Fahrzeugführer wirken. "Was nützt uns das aber, wenn die Anlage in der Ortsmitte steht oder ausfällt?", fragt Nobert Lichtenberg, der sich regelmäßige Geschwindigkeitskontrollen am Ortseingang aus Prötzel kommend wünscht.

"Die zuständigen Revierpolizisten führen im Umkreis von Schulzendorf bereits Geschwindigkeitskontrollen durch", teilt Stefan Möhwald, Sprecher der Polizei mit. "Die Ergebnisse dieser Messungen deuten bislang jedoch nicht auf einen tatsächlichen Schwerpunkt hin", so der Polizeisprecher weiter. "Wir haben die Kollegen der Inspektion Märkisch-Oderland dennoch über die Hinweise informiert", so Möhwald.

Norbert Lichtenberg kann sich erinnern, dass an dem Ortseingang nur einmal geblitzt wurde. "Hier laufen auch Leute an der Straße entlang. Es ist wirklich nur eine Frage der Zeit, wann es mal kracht", sagt der Anwohner.

Für Geschwindigkeitskontrollen ist nicht allein die Polizei verantwortlich, klärt Stefan Möhwald auf. Die Beamten entscheiden gemeinsam mit dem Landesbetrieb für Straßenwesen und der Kommune, ob eine Gefahrenstelle vorliegt. "Dafür werden Kriterien wie die Unfalllage und die Verkehrsbelastung analysiert", so Möhwald. "Polizeiliche Verkehrsüberwachung soll grundsätzlich flächendeckend wirken und Aspekte der allgemeinen Gefahrenabwehr einbeziehen", sagt der Sprecher. "Dadurch bedingt kann die Polizei nicht überall sein."

Die Ortseinfahrt in Schulzendorf aus Richtung Prötzel zählt bislang nicht zu den Schwerpunkten, bestätigt auch Thomas Berendt, Sprecher des Landkreises. "Die Überwachung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit durch den Landkreis ist an rechtliche und tatsächliche Voraussetzungen geknüpft", so Berendt weiter.

Im Landkreis gebe es eine Gemeinde, die sich aufgrund des hohen Verkehrsaufkommens Blitzeranlagen zugelegt und die Überwachung davon übertragen bekommen habe. Dabei handele es sich um Hoppegarten, so Berendt. Eine solche Entscheidung ist allerdings kostspielig, sagt der Landkreissprecher. Mit der Anschaffung einer modernen Blitzersäule liege man schnell bei 80 000 Euro, ohne Wartung wohlbemerkt, so Berendt.

Norbert Lichtenberg will weiter kämpfen. Er hat mittlerweile des öfteren seinen eigenen Pkw neben der Ortsdurchfahrt geparkt. Quasi als Blitzerattrappe. Heute auch. Und es zeigt Wirkung: Die Mehrheit der Autos bremst vor dem Ortseingangsschild ab.