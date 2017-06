Neuzeller Ansichten gesucht

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1583470/

Das Kloster Neuzelle gehört sicher zu einem der meistfotografierten Motive unserer Region. Häufig von vorne und von innen, mal von der Seite und gerne auch aus dem Klostergarten heraus wird das einzigartige Bauwerk abgelichtet. Das freut Manfred Hoffmann zwar, dennoch möchte der Inhaber der Klostergalerie den Ort nicht auf das Kloster beschränkt sehen und startet daher im Hinblick der 750-Jahr-Feier des Klosters im kommenden Jahr einen Aufruf, auch andere Blickwinkel und Ansichten Neuzelles für die Nachwelt festzuhalten. "Um die Schönheit des Ortes aus vielen Perspektiven darzustellen und den Besuchern und Kunstfreunden etwas aus Neuzelle in Form von Bildern und Fotografien zu erzählen, ruft die Klostergalerie alle Semi- und Voll-Professionellen sowie Amateur-Fotografen und Maler dazu auf, Neuzeller Momente festzuhalten", erklärt Hoffmann sein Vorhaben.

Der Kunstwettbewerb soll unter dem Motto "Heimat ist mehr als ein Ort - Die Schönheit Neuzelles" laufen. "Der Slogan könnte auch lauten: Wie sehe ich den Ort aus Sicht einer Staffelei oder Fotolinse? Umso detaillierter, ausgefallener und außergewöhnlicher das Motiv, desto interessanter wird das Bild beziehungsweise die Fotografie werden", meint der Kunstfreund. "Es gibt so viele Orte, die der breiten Öffentlichkeit gar nicht bekannt sind, wie beispielsweise Straßen, Wege, Gassen, Denkmäler oder Alleen. Diese sollen durch den Wettbewerb etwas mehr in den Fokus gerückt werden."

Die besten und schönsten Motive in Malerei und Fotografie sollen dann im Festjahr in einer großen Ausstellung präsentiert werden. "Ich möchte die Menschen aufrufen, etwas nachhaltiges zu schaffen. Ich werde immer wieder in meinem Laden von Touristen und auch Einheimischen gefragt, warum es nicht mehr Bilder von Neuzelle gibt - sei es als Souvenir, Geschenk oder für die eigenen vier Wände. Ich denke, da gibt es in Neuzelle noch Nachholbedarf, daher starten wir nun diese Aktion", erklärt Manfred Hoffmann.

Die Fotos und Bilder sollten eine Mindestgröße von 30 mal 40 Zentimeter haben und bis spätestens 31. Oktober in der Klostergalerie abgegeben werden. Bei Fragen zur Motivfindung sowie technischen oder sonstigen Problemen kann man sich an den Organisator wenden.

Klostergalerie Martinus, Frankfurter Straße 27a, Telefon: 033652 899833