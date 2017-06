Tanz, Sport und "Grüner Sonntag"

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1583472/

Gerhard Grundemann, seit 17 Jahren Obmann der Neutrebbiner Jagdpächter und Vorsitzender der Jagdgenossenschaft, kann sich noch gut an die Anfangsjahre nach der Wende erinnern. Als das Bundesjagdgesetz auch in Brandenburg umgesetzt werden musste, war zunächst Bürgermeister Hans Merkel mit der Aufgabe betreut, eine Notjagdgenossenschaft zu bilden. Alle Landeigentümer des Bereiches mit einer bejagbaren Fläche von 1110 Hektar waren darin vereinigen. Die rund 100 Landeigentümer lebten zum Teil in aller Welt verstreut, hatten ihr Land wie auch die Jagd verpachtet. "Wir haben es geschafft, seit der Gründung bis heute ein gutes Verhältnis zu den Jagdpächtern zu bewahren. Dafür bin ich sehr dankbar", erklärte Grundemann. An all das wird am 25. Juni beim "Grünen Sonntag" erinnert. Gestartet wird der Tag mit einer "Hubertusmesse" in der Neutrebbiner Schinkelkirche. Die Eisenhüttenstädter Jagdhornbläser werden die Zeremonie mitgestalten und im Anschluss auf der Festwiese ein Konzert geben.

Um 11 Uhr beginnt die Jubiläumsveranstaltung im Festzelt. Dort kann man die Trophäenschau der Pächtergemeinschaft bewundern und die Vorführungen von Greifvögeln unter Leitung von Ilka Simm-Schönholz erleben. Karsten Stahl wird Jagdhunde präsentieren und der mobile "Lernort Natur" stellt sich vor. Die "volkstümlichen Wettkämpfe" mit Teams des Sportvereins, der Feuerwehr und der Handwerker werden für Spannung und Lachsalven sorgen.

Die Dorffestspiele beginnen heute um 14 Uhr mit dem traditionellen Kaffeetrinken für Senioren, Vorruheständler und Gäste im Festzelt auf der Liebesinsel. Abends trifft sich die Jugend zum Tanz. Das wird meist ein großes Wiedersehensfest auch mit Neutrebbinern, die wegen Lehre, Studium und Arbeit den Ort einst verlassen haben. Sportlich geht es am Sonnabend auf dem Sportplatz zu und am Abend wird auf den Festplatz Party gefeiert.

6

7

8

9

20

1

2

3

4

5

6

7

8

9

30

1

2

3

4

5

6

7

8

9

40