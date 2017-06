Ausschüsse lehnen Sonderförderung ab

artikel-ansicht/dg/0/

In beiden Gremien wurde in teils vergifteter Atmosphäre heftig darüber gestritten, ob dem Verein zusätzlich zu den 50 000 Euro aus der Sportförderung weitere Mittel gezahlt werden. Der SV Woltersdorf hatte diese beantragt, um Mietzahlungen an den Eigenbetrieb der Gemeinde für die Nutzung der Mehrzweckhalle, der Turnhalle in der Vogelsdorfer Straße und des Sportplatzes abzusichern. Bürgermeisterin Margitta Decker (parteilos) sagte in einem ihrer Wortbeiträge, sie wolle die "Gefühle" aus der Debatte nehmen. Die Verwaltungschefin erklärte aus rechtlicher Sicht, was gegen die zusätzliche Auszahlung spricht. "Grundlage ist die Vereinsförderrichtlinie, darin heißt es, dass Vereine ihre Bedürftigkeit nachweisen müssen", so Decker. Sauer stießen ihr und anderen Gemeindevertretern wie Jutta Herrmann und Sebastian Meskes (beide Linke) in diesem Zusammenhang ein Auftritt von Vereinsvertretern im Ortsentwicklungsausschuss der Gemeinde Rüdersdorf in der vorigen Woche auf. Sie hatten dort vorgetragen, gerne drei Hektar Land zu erwerben, um in Rüdersdorf unter anderem einen Sportplatz und ein Vereinsheim zu bauen. "Wenn ein Verein so ein Projekt angehen kann, stellt sich die Frage nach der Bedürftigkeit", monierte Margitta Decker. Die Frage nach der Existenznot sei unbeantwortet geblieben.

"Es ist doch klar, dass sich der Verein Gedanken macht, ob er die 50 000 Euro, die er für die Miete der Sportstätten zahlt, nicht eventuell in ein Eigenheim stecken kann", konterte Michael Hauke (Unser Woltersdorf). Zur Erklärung: Der Verein zahlt etwa 100 000 Euro Miete im Jahr, von denen 50 000 Euro über die Förderung abgedeckt sind. Hauke musste sich am Anfang der Sitzung für unbefangen bei diesem Thema erklären, da er unter anderem mit seinem Erscheinen in Rüdersdorf den Anschein erweckt hatte, er sei nach wie vor für den Vorstand des Vereines aktiv. Er setze sich weiter für den Verein ein, sagte Hauke. Mitglied im Vorstand sei er aber nicht mehr, erklärte er, und nur dann wäre er befangen.

Margitta Decker sagte, dass die Gemeinde Woltersdorf dem Verein in der Vergangenheit Wege zur Erweiterung der Sport- und Freizeitanlagen vorgeschlagen habe. Sogar ein kleines Vereinsheim sei möglich. "Leider gab es kein Echo vom Verein." Man sei aber weiter gesprächsbereit.