Ella wird mit Seewasser getauft

Eigentlich sollte die kleine Ella in der Weichensdorfer Kreuzkapelle getauft werden. Die Familie ist mit dem Kirchlein familiär verbunden, schließlich zählte der Urgroßvater von Ella, Walter Janke, zu den Erbauern der Dorfkirche.

Doch die Lieberoser Pfarrerin Susanne Brusch, die unter anderem Weichensdorf betreut, erzählte der Familie von einer ganz speziellen Veranstaltung, die in diesem Jahr geplant sei: Die Regionaltaufe in Diensdorf, am Ufer des Scharmützelsees. Eine besondere Taufe also für ein Kind, das für die junge Familie eine ganz besondere Bedeutung hat: Als Kristin Schmidt vor zwei Jahren als Schwangere erfährt, dass ihre Tochter Martha nicht lebend zur Welt kommen würde, fällt sie in ein seelisches Tal. Was ihr hilft, sind die intensiven Gespräche mit der Pfarrerin Susanne Brusch. "Sie hat mich wieder ein Stück näher an die Kirche gebracht", erzählt die Mutter. Mit erneuertem Gottvertrauen beschließt das Paar, einem dritten Kind das Leben schenken zu wollen. Das Ergebnis ist die kleine Ella, ein bildhübsches Mädchen mit großen Augen, die die Welt mit Interesse aufnimmt.

Für die Open-Air-Taufe, die die Lieberoser Pfarrerin mitgestaltet, ist die Mutter gleich begeistert. Auch ihr Ehemann Marco Schmidt macht mit: "Ist mal was anderes", kommentiert er ganz locker. Am Sonnabend wird die Familie mit der Pfarrerin und den Taufpaten in den Scharmützelsee steigen. "Susanne hat einen wasserfesten Talar, die Männer tragen Badehose und Hemd und wir Frauen tragen ganz normale Kleider", kündigt Kristin Schmidt an. Mit Bikini? Das sei wohl der Situation nicht ganz angemessen. Die Kleider könne man ja hinterher wieder trocknen. Die Familie hat "Option Nummer drei" gewählt. Weitere Taufvarianten sind: Der Täufling taucht komplett unter, so wie es in der Bibel mit Johannes dem Täufer überliefert ist. Die erste Variante ist eher "klassisch": Die Gemeinde bleibt am trockenen Ufer stehen, vor Ort ist eine Taufschale aufgebaut.

Obwohl sich das Ehepaar Schmidt nicht als besonders fromm bezeichnet, ist ihnen das Thema Taufe wichtig. Kristin Schmidt hatte den Taufsegen kurz vor ihrer Konfirmation vom damaligen Lieberoser Pfarrer Tilman Kuhn erhalten. Marco Schmidt hat erst vor einer Woche als Taufzeuge der Tochter seiner Cousine vor dem Altar gestanden. Ellas größere Geschwister Richard (10) und Frieda (7) wurden als Kleinkinder in der Weichensdorfer Kreuzkapelle getauft. Beide haben ihre Taufkerzen fein aufbewahrt. Sie werden an jedem Kindergeburtstag und am jeweiligen Tauftag angezündet. Weil dies bei Richard schon etwa 20 mal geschah, ist seine Kerze fast abgebrannt. Er bekommt am Sonnabend eine neue. Die wird von Pfarrerin Susanne Brusch extra gesegnet.

Nach der Taufe am Sonnabend will die Familie am Ufer des Scharmützelsees picknicken. "Kaffee gibt es vor Ort, Kuchen bringen wir mit, den werde ich noch backen", so die Mutter. Abends muss dann Marco Schmidt ran: Im Garten des Wohnhauses in Weichensdorf wird nämlich gegrillt.

Regionales Tauffest zum Reformationsjubiläum am Sonnabend um 15 Uhr am Badestrand in Diensdorf