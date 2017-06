Mindestens neun Tote bei Bombenanschlag in Südpakistan

artikel-ansicht/dg/0/

Islamabad (dpa) Bei einer Autobombenexplosion nahe einer Polizeiwache und einer Mädchenschule sind in der südpakistanischen Provinz Baluchistan mindestens neun Menschen getötet und zwölf verletzt worden. Das bestätigte am Freitag ein Arzt am größten Krankenhaus der Provinzhauptstadt Quetta, Ali Mardan. Zuvor war von fünf Toten und 16 Verletzten die Rede gewesen. Fünf der Todesopfer seien Zivilisten, vier Polizisten, sagte der Arzt.