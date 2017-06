artikel-ansicht/dg/0/

Berlin (dpa) Nach Verspätungen und Flugausfällen wegen heftiger Unwetter ist der Flugverkehr an den Berliner Flughäfen Tegel und Schönefeld am Freitagmorgen wieder angelaufen. "In Tegel erwarten wir, dass bis 9.00 Uhr alles wieder planmäßig läuft, in Schönefeld im Laufe des Vormittags", sagte ein Sprecher am Freitagmorgen. Dennoch könne es weiterhin zu Verspätungen kommen, Reisende sollten sich vorher über den Status ihres Fluges informieren.