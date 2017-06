Dringend benötigte Unterstützung

artikel-ansicht/dg/0/

Mittelmark (MZV) Eine gute Gewohnheit der Mittelbrandenburgischen Sparkasse (MBS), die jedoch nicht selbstverständlich ist, fand am Mittwoch abermals eine Fortsetzung. In der Bad Belziger Springmühle übergaben Andreas Schulz, Vorsitzender des Vorstandes der MBS, und Landrat Wolfgang Blasig Förderzusagen im Gesamtwert von fast 172.000 Euro an 46 Vereine, Organisationen und Einrichtungen aus dem Landkreis Potsdam-Mittelmark.

"Die vielen Vereine und diejenigen, die sich für eine persönliche Sache stark machen bereichern das Leben vor Ort und damit unsere Region. Unser Förderengagement drückt Dank und gleichzeitig Wertschätzung aus für die hiesigen Vereine. Diese sind wichtige Begegnungsräume für Menschen jedes Alters und dafür schaffen wir die nötige finanzielle Basis. Vereinsarbeit steht nie still, die Menschen dahinter sind immer gefordert. Als Teil der Region unterstützt die MBS gern das bürgerschaftliche Engagement der Menschen und damit das Miteinander", so Schulz während der Übergabe.

Finanzielle Unterstützungen im Bereich Kultur erhielt unter anderem der Verein Kulturland Fläming e.V. für die Inszenierung und Aufführung des Open-Air-Theaterstückes "Die Olsenbande kehr zurück - der 2. Fläming-Coup"; der Verein Festival für Freunde in Dahnsdorf für sein diesjähriges Kunstfestival und der Verein Kultur im Mühlenhölzchen in Bad Belzig zur Durchführung des 3. Komischen Festivals "Belziger Bachstelze". Die Evangelische Kirchengemeinde Niemegk ist mit der erhaltenen Spende wiederum der Restaurierung der historischen Baer-Orgel in der St. Johanniskirche ein Stück näher gekommen. Durch die Förderzusage der MBS sind aber auch die Durchführung der 18. Messe für Ausbildung und Beruf und die Ausrichtung der Kreismeisterschaften im Springen und Fahren durch den Reit- und Fahrverein Niederwerbig gesichert. In Wiesenburg wiederum steht nunmehr der erste "Literatur Herbst" bevor. An zehn Tagen im Oktober steht die Perle des Flämings dann im Zeichen des geschriebenen Wortes.