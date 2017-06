Lütte wählt einen neuen Ortsbeirat

artikel-ansicht/dg/0/

Lütte (MZV) Die Lütter treten am Sonntag zwischen 8.00 und 18.00 Uhr an die Wahlurnen im Gemeindehaus. Gewählt wird ein neuer Ortsbeirat.

Zur Wahl stellen sich Rainer Bätz, Anne Böttcher und Herbert Grüneberg.

Herbert Grüneberg war mehr als zwei Jahrzehnte Ortsvorsteher inEr kennt das Dorf und seine Bewohner wie seine Westentasche. Der Stillstand im Ortsbeirat hat ihn im Januar dazu bewogen, sein Amt niederzulegen und damit den Weg frei zu machen für Neuwahlen. "Ich hoffe, dass wir im neuen Ortsbeirat konstruktiv und vor allem miteinander arbeiten können", sagt Herbert Grüneberg. "Wir müssen alle Bürger im Blick haben: Lütte soll ein Ort für Jung und Alt sein. Die Menschen sollen sich hier sicher und zu Hause fühlen".

Anne Böttcher lebt seit fast zehn Jahren inIhr liegt alles, was mit Organisation zu tun hat: ob im Verein Altes Haus, im Festkomitee oder bei ihren Nähfeen von Liebes Lütte - die Dinge müssen unkompliziert, fröhlich und im Sinne der Sache sein. "Lütte ist meine Heimat. Lütte ist eine Perle und ich bin für fast jede Idee zu haben, die unser Dorf schöner und lebenswerter macht", so Anne Böttcher. "Das Schönste an Lütte ist der Zusammenhalt und die unkomplizierte Gemeinschaft. Das Miteinander und die Freude der Nähfeen von Liebes Lütte, die es nun schon 3,5 Jahre gibt, ist für mich Landliebe und Landlust pur", so Anne Böttcher.

Rainer Bätz hat vor 13 Jahren "sein" Lütte gefunden. Als Mitglied und Vorsitzender des Vereins Altes Haus e.V. hat er maßgeblich mit seiner Frau Juliane die Sanierung des Anwesens Altes Haus geprägt. "Lütte hat einen Ruf, der weit über das Dorf hinausgeht. Nicht umsonst haben wir 2014 den 3. Platz beim Dorfwettbewerb geholt. Meine Mitarbeit bei der Erstellung der erneuten Bewerbung für den Dorfwettbewerb "Unser Dorf hat Zukunft" hat mir viel Freude bereitet. Mit unserem Verein Altes Haus, dem Feuerwehrverein und der Jagdgenossenschaft haben wir eine tolle Grundlage für gemeinsames Engagement. Ich freue mich auf die Zukunft von Lütte", sagt Rainer Bätz.

In einem Wahlflyer wenden sich die Kandidaten an die Lütter (siehe Auszug):

Liebe Lütter,

Sie kennen uns seit Jahren als engagierte und aktive Mitbewohner. Aktuell arbeiten und organisieren wir für unser Dorf die Aktivitäten im Ortsbeirat, dem Verein Altes Haus, Feuerwehrverein, Liebes Lütte Nähfeen, Stadtverordnetenversammlung und vieles mehr.

Darüber hinaus verfügen wir über viel Erfahrung in der Kommunalpolitik und wollen dies zukünftig noch mehr als schon bisher zum Wohle unseres Dorfes Lütte einsetzen.

Der Ortsbeirat hat mehr Einfluss, als viele denken. Seine Stellungnahmen zu Vorhaben, die Lütte betreffen, haben einen hohen Stellenwert. Diesen Einfluss wollen wir weiter intensivieren.

Lütte wird davon profitieren.Um Sie noch besser zu vertreten, werden wir zukünftig regelmäßige Einwohnersprechstunden anbieten. Zusammen mit Ihnen werden wir unser Dorf Lütte zukünftig noch lebens- und liebenswerter gestalten.

Einige unserer Schwerpunkte:

Bauliche Dorfentwicklung

Die Bauverwaltung und die Stadtverordneten sollen folgende Projekte mit uns realisieren:

Verhinderung der Überschwemmungen bei Starkregen in der Chausseestraße, Verbesserung der Parkplätze bei Bäcker Albe mit Gehwegsanierung der Straße Am Lütter Bach.

Unterstützung der

Lütter Vereine

Der Feuerwehrverein, der Verein Altes Haus und die Jagdgenossenschaft stehen beispielhaft für den Lütter Zusammenhalt.

Lütter Feuerwehr

Wir wollen dabei helfen, unsere Kinder und Jugendlichen noch stärker an die Feuerwehr zu binden. Die Jugendfeuerwehr hat unsere volle Unterstützung, denn neben der Ausbildung bietet sie wertvolle Freizeitangebote an.

Angebote für unsere Senioren

Das Bereitstellen von Räumlichkeiten reicht nicht. Wir müssen mehr für die ältere Generation anbieten. Sie haben es verdient: Ausflüge, Wanderungen, Infoabende.

Freizeitangebote für alle

Das Gemeindehaus und der Lütter Sportplatz sind ein Gewinn für uns alle und sollen zukünftig allen Lüttern unkompliziert zur Verfügung stehen. Angebote für gemeinsame Aktivitäten sollen zusammen gestaltet werden.

Wer etwas verändern oder erreichen möchte solle wählen gehen!