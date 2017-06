Rautenberg bietet Rückzug an

artikel-ansicht/dg/0/

Havelland/Brandenburg (MOZ) Die Delegierten aus den 19 SPD-Ortsvereinen des hiesigen Bundestagswahlkreises 60 (Brandenburg/Havel - Potsdam-Mittelmark I - Havelland III - Teltow-Fläming I) hatten am 10. März den Brandenburger Generalstaatsanwalt Erardo Rautenberg (64) zum Direktkandidaten gewählt. Jetzt wankt seine Kandidatur. Vier Tage nachdem Rautenberg völlig unerwartet die Diagnose einer schweren Turmorerkrankung erhielt, wurde er am vergangenen Dienstag im Berliner Virchow-Klinikum operiert. Erfolgreich, wie es heißt. "Die erste Frage ist jetzt Erardo Rautenbergs Gesundheit. Rein menschlich tut mir seine plötzliche Erkrankung sehr leid", so der Rathenower SPD-Ortsvereinsvorsitzende Hartmut Rubach, der die E-Mail an Parteifreunde kennt, in der Rautenberg aus gesundheitlichen Gründen seinen Rückzug von der Kandidatur anbietet.

"Jetzt müssen wir erst einmal etwas abwarten, wie es politisch weiter geht. Dazu muss sich Erardo Rautenberg erklären. Die Rathenower SPD steht weiter hinter ihm." Für den Generalstaatsanwalt steht nach der erfolgreichen Operation zunächst eine wohl längere Therapie an. In dieser Zeit müsste die SPD ihren Wahlkampf ohne Rautenberg bestreiten. Den Sozialdemokraten bleibt jetzt noch knapp ein Monat Zeit, darüber zu befinden, ob sie einen neuen Direktkandidaten für den Wahlkreis 60 aufstellen. Zur Wahl am 10. März hatte Rautenbergs Gegenkandidatin Lisa Price aus Brandenburg/Havel, die in verschiedenen Gremien der Landes-SPD mitarbeitet, nur eine Stimme erhalten. Der 33-jährige Erik Stohn (MdL), der zur Landtagswahl 2014 das Direktmandat in seinem Wahlkreis in Jüterbog holte, hatte unmittelbar vor der Delegiertenabstimmung seinen Rückzug zu Gunsten Rautenbergs bekannt gegeben. Er könnte eine mögliche Alternative darstellen.