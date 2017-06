Neuer Oberarzt für die Chirurgie

artikel-ansicht/dg/0/

Diese chirurgischen Bereiche verfügen über 40 Betten, die auf zwei Stationen verteilt sind.

Mit Dr. med. Winfried Ryzlewicz konnte die Klinik Ernst von Bergmann Bad Belzig einen Facharzt mit langjähriger Berufserfahrung gewinnen. Dr. Ryzlewicz studierte Humanmedizin an der an der Freien Universität Berlin. Er ist Facharzt für Chirurgie und Unfallchirurgie, Facharzt für Orthopädie und Unfallchirurgie, spezielle Unfallchirurgie, Rettungsmedizin. In der Klinik Ernst von Bergmann Bad Belzig ist Dr. Ryzlewicz zur Zeit der Vertreter des Durchgangs-Arzt. Dr. Ryzlewicz war zuletzt lange Jahre als Leitender Oberarzt der Traumatologie in der Klinik für Chirurgie am St. Josefs Krankenhaus in Potsdam tätig.