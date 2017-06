Fête-Neustart nach zweijähriger Pause

artikel-ansicht/dg/0/

Rathenow (MOZ) Mit einem "Fest der Musik" feierten die Pariser im Jahr 1982 erstmals den Sommerbeginn am 21. Juni, dem längsten Tag des Jahres. Seit dem hat sich die "Fête de la Musique" etabliert und fand in vielen europäischen Staaten Nachahmer. Seit 1995 beteiligt sich auch Berlin mit einer eigenen "Fête de la Musique". In Rathenow organisierte der 2010 gegründete Klangbreite e.V. in den letzten Jahren mehrmals ein Fest mit Straßenmusik an verschiedenen Orten. Danach existierte der Verein fast nur noch auf dem Papier.

"Nach zwei Jahren ohne Fête de la Musique wollten wir die kleine Tradition in Rathenow nicht ganz einschlafen lassen und haben das Musikfest in diesem Jahr wieder organisiert", sagte Marcel Böttger, Vorsitzender des Klangbreite e.V., der sich im Frühjahr 2016 neu zusammen gefunden hat. Somit beteiligte sich am Mittwoch auch wieder Rathenow an der europaweit stattfindenden "Fête de la Musique".

Trotz Zeitdruck bei der Organisation wurde auf dem Märkischen Platz ein kleines Musikprogramm zusammen gestellt. Von 16.30 bis 19.00 Uhr waren die "Pusteblumenzäcken" aus Nauen und die Rathenower Musiker "Ernst Erz" und "Wortrausch" angekündigt. Aus verschiedenen Gründen musste das Musikprogramm kurzfristig neu organisiert werden. "Wir haben es geschafft, spontan drei Rathenower Musiker und Bands auf die Bühne zu holen", so Daniel Perlick. Der Rathenower Sänger und Gitarrist, auch Mitglied der Band "Mehrweg", startete das Musikprogramm - erstmals solo. Christin Erpen und Lars Hoffmann spielen seit Oktober letzten Jahres, zuerst als Trio, jetzt als Duo "Bootsmann" zusammen. "Wir machen akustischen Deutschrock", erklärte Sänger und Gitarrist Lars, der mit Christin auch schon eigene Titel geschrieben hat. "Bootsmann" spielen in den nächsten Wochen einige Male öffentlich. So auf der Bühne auf dem Märkischen Platz zum Rathenower Stadtfest am 9. September. Zum Abschluss gab "Mehrweg" ein Akustik-Programm.

Bereits ab 16.00 Uhr lud der Klangbreite e.V. zu einem Kreideflashmob auf den Märkischen Platz ein. Dutzende Kinder ließen ihrer Fantasie freien Lauf. Ihre Kreativität wurde mit einer Kugel Eis, gesponsert von "Timm's Café", belohnt. Das Kinderprogramm von Clown Celly unterstützte auch Sara Quadfasel. Sie brachte den Kindern einige Tricks mit dem Hulahop-Reifen bei. Zum Musikkonzert konnten die Kinder, ganz nach der "Fête de la Musique"-Philosophie, auch zu den bereit gestellten Drumsticks und kleinen Trommeln oder Becken greifen und spontan mitmusizieren.

Der Klangbreite e.V. beteiligte sich im letzten Jahr am Fest um die Sankt-Marien-Andreas-Kirche "Mit Musik um die Welt". Auch in diesem Jahr, am 26. Juli, veranstaltet der Verein den 2016 ins Leben gerufenen "School-out-Day" auf dem Penning-Platz. Wie bereits im letzten Jahr organisiert Klangbreite zum Stadtfest vom 8. bis 10. September das Musikprogramm auf der Jugendbühne im Stadtzentrum.

Mehr Infos auf www.klangbreite.net oder unter 0173/2321733.