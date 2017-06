Das Jerchel-Dreieck

artikel-ansicht/dg/0/

Jerchel (MOZ) Seit 1998 pflegt Jerchel im Milower Land eine ganz besondere Dreiecksbeziehung. Links der Elbe, bei Gardelegen und nahe Tangerhütte gibt es auch Orte namens Jerchel, die mit dem havelländischen Jerchel ein geografisches Dreieck bilden. "Seit 1998 treffen sich die Feuerwehren der drei Orte abwechselnd in einem der drei Jerchel", erzählt Klaus Wiesener, seit 2004 Ortswehrführer in Jerchel, einem der zehn Orts- und Gemeindeteile des Milower Landes. Im Jahr 2000 wurde, anlässlich des dritten Treffens, ein Findling im Ort aufgestellt.

Besonders intensiv ist der Kontakt zur Freiwilligen Feuerwehr in Jerchel bei Tangerhütte. Nach 2012, zum 100. Jubiläum der Feuerwehr, kamen die Jercheler Kameraden nahe Tangerhütte am vergangenen Samstag auch zum 105. Geburtstag der westhavelländischen Partner im Milower Land. "Wir kommen gern zu Euch", so Ortswehrleiter Enrico Mertynik, der Klaus Wiesener einen kleinen Geburtstagspokal überreichte. Die Kameraden aus Jerchel bei Tangerhütte feierten im letzten Jahr ihr 90-jähriges Bestehen.

"Mit 36 aktiven Kameraden, darunter 14 Frauen, stellen wir die Mitglieder stärkste Feuerwehr im Milower Land", so Wiesener in seiner kurzen Ansprache, der anlässlich des Jubiläumsfestes den 30-jährigen Andreas Würfel als neues Mitglied in die Feuerwehr aufnahm.

Die 1994 gegründete Jugendfeuerwehr leitet Bianca Wilde, unterstützt durch Oliver Thiele. Die jüngsten der insgesamt neun Mitglieder sind der siebenjährige Tristan und der ein Jahr ältere Lenny, die in diesem Jahr in die Jugendfeuerwehr eintraten. Bereits vor zwei Jahren trat Lennys zwölfjährige Schwester Christin ein. "Ich bin im Rahmen der Schul-AG des Ganztagsangebots der Rathenower Bürgel-Gesamtschule vor zwei Jahren in die Jugendfeuerwehr eingetreten", sagt die 14-jährige Michelle als drittes Familienmitglied in der Jercheler Feuerwehr.

Zur gemeinsamen Feier mit Vertretern von sieben der zwölf Ortsfeuerwehren der Gemeinde Milower Land und aus Kützkow aus dem benachbarten Potsdam-Mittelmark stellten die Kameraden aus Jerchel bei Tangerhütte allerdings kein eigenes Team zum Spaßwettkampf. Zu den acht Stationen gehörten ein "laufendes A", ein "löchriges Wasserrohr", ein Balancelauf über Getränkekisten, ein Hindernislauf durch Autoreifen, ein Lauf mit dem Gummiband sowie ein "Buchstaben-Bällebad", eine "Wasserwippe" und ein "heißer Draht". Während die Zeit genommen wurde, mussten die sechs Wettkampfteilnehmer ständig durch Sicherungsseile verbunden bleiben und dafür sorgen, dass die Flamme der mitgeführten Fackel nicht erlischt. Denn die Kinder der Jugendfeuerwehr hatten ihre Spaß daran, die Kameraden der Wettkampfteams mit Luftballon-Wasserbomben zu bewerfen und versuchten die Fackel mit Wasserpistolen zu löschen. Der Sieg ging an die Kameraden aus Kützkow, auf den weiteren Plätzen folgten die Gastgeber, Bahnitz, Milow und Bützer.