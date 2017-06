Sieben Millionen Euro investiert

artikel-ansicht/dg/0/

Premnitz (MOZ) 2014 hatte die Stadt Premnitz deutschlandweit den Bau eines Gesundheitszentrums ausgeschrieben. Die Rampf Bau GmbH erhielt den Zuschlag. Es wurde das größte Projekt, das Investor Josef Rampf realisierte. In Premnitz investierte seine Firma etwa sieben Millionen Euro in die Errichtung des Gesundheits- und Familienzentrums (GFZ). Ganz ohne Fördermittel, wie er betont. Das Ergebnis kann sich sehen lassen.

Wer heute auf dem etwa 3.000 Quadratmeter großen Grundstück an der Gerhart-Hauptmann-Straße steht, kann sich kaum noch vorstellen, was es zuletzt dort zu sehen gab: Blumen und Gräser. Denn das war 2015 noch BUGA-Bereich mit der Eingangszone zum Premnitzer Beitrag. Das Kapitel Bundesgartenschau endete zum Ende des Jahres, die Rampf Bau GmbH wurde neue Besitzerin. Schon am 2. Januar 2016 war offizieller Baustart, Richtfest wurde im Juni gefeiert. Die feierliche Eröffnung erfolgt am 1. Juli dieses Jahres, also am kommenden Samstag.

Hauptpartner des Projekts sind die Havelland-Kliniken, deren Tochtergesellschaft Medizinisches Dienstleistungszentrum Havelland (MDH) Teile des Neubaus für eigene Zwecke erwerben wollte. Indes waren rund 35 Firmen am ehrgeizigen Projekt beteiligt, zu 90 Prozent stammten sie aus dem Westhavelland, der Rest aus Brandenburg an der Havel. Nennenswerte Verzögerungen gab es augenscheinlich keine, denn der Abschluss der Arbeiten erfolgte vorfristig schon im Mai. Deshalb können die künftigen Nutzer bereits seit Längerem ganz entspannt ihre Räumlichkeiten einrichten. Insgesamt, so Rampf, dürften sich die Investitionen der Nutzer in ihre Einrichtungen auf etwa 1,2 Millionen Euro summieren.

So wie für den Premnitzer Bauunternehmer war es auch für seinen Bauleiter, den aus Nitzahn stammenden Tilo Sachse, das bisher größte Projekt. Am Dienstag führten sie Pressevertreter durch das dreigeschossige GFZ und verwiesen zunächst auf die spürbar angenehmen Temperaturen im Haus, während es draußen bereits auf die 30 Grad zuging. Rampf hatte auf einschaliges Mauerwerk gesetzt - mit 425er Steinen mit integrierter Dämmung. Was vor Kälte schützt, schützt bekanntlich auch vor Wärme.

Die Heizungen befinden sich derweil in den Fußböden des GFZ mit seiner Nutzfläche von insgesamt 2.365 Quadratmetern. Beim Energieträger ging der Investor einen alternativen Weg. Statt Fernwärme zu beziehen, nutzt Josef Rampf Erdwärme. 18 Brunnen unter dem Parkplatz mit dessen 60 Stellplätzen ragen 100 Meter tief in die Erde. Ihre Leitungen laufen in einem Anbau am GFZ zusammen. Das Gesundheits- und Familienzentrum ist natürlich barrierefrei. Über Treppen oder zwei Fahrstühle gelangt man hoch und runter. Besichtigungen sind nach der feierlichen Eröffnung am 1. Juli zwischen 17.00 und 19.00 Uhr möglich.