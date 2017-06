Autotest Peugeot 3008

artikel-ansicht/dg/0/

Berlin (MOZ) Über Peugeot wird derzeit in Deutschland vor allem deshalb gesprochen, weil die Franzosen Opel übernehmen werden. Aber auch die Autos verkaufen sich besser. In den ersten fünf Monaten verbuchte die Marke im Vorjahresvergleich ein Plus von 8,1 Prozent, derweil der Gesamtmarkt um 4,7 Prozent wuchs. Während etwa 208 und 308 im Minus fahren, ist der neue 3008 ein echter Erfolg.

artikel-ansicht/dg/0/1/1583514/

Motor

Zwei Benziner und drei Diesel stehen für den 3008 zur Verfügung. Das ergibt eine Leistungspalette von 120 PS bis 180 PS. Der von uns gefahrene mittlere Selbstzünder ist eine gute Wahl. Immerhin holt er aus zwei Litern Hubraum nicht nur bis zu 150 PS, sondern auch 370 Newtonmeter maximales Drehmoment. Damit kommt der Wagen schnell auf Touren und flott vom Fleck. In 9,6 Sekunden kann man von 0 auf Tempo 100 spürten, auf der Autobahn sind 207 km/h möglich - und das alles bei kultiviertem Ton.

Karosserie/Ausstattung

Beim 3008 hat Peugeot einen radikalen Schnitt gemacht: War die erste Generation noch eher ein Van, ist der jetzt 4,45 Meter lange 3008 nun voll ein SUV (Sport Utility Vehicle, in etwa: sportliches Nutzfahrzeug). Und der Wagen kommt optisch wirklich massig-kraftvoll daher, genau so, wie man sich ein solches Fahrzeug vorstellt. Von außen also ein Knaller. Auch innen hat sich Peugeot viel Mühe gegeben, mit der Gestaltung des Armaturenbretts etwa. Wirklich gewöhnungsbedürftig allerdings ist das kleine, tief sitzende Lenkrad. Platz für Passagiere und Gepäck (520 Liter) gibt es ordentlich. Ab Werk sind stets sechs Airbags, ESP, Audioanlage, beheizbare Außenspiegel, Fensterheber rundum, Tempomat, Klimaanlage, Spurhalteassistent und Verkehrsschilderkennung an Bord. Übrigens: Dass Peugeot und Opel auch vor der Kaufanbahnung schon zusammenarbeiteten, sieht man am 3008. Denn auf derselben technischen Basis steht der neue Opel Grandland X, der auch bei Peugeot gebaut wird.

Fahrverhalten

Der 3008 liegt satt auf der Straße, aber zeigt sich trotzdem französisch-komfortabel. Was aber nicht heißt, dass man Kurven nicht flott durchfahren könnte. Leider folgt auch Peugeot dem Trend, solch hochgelegte Wagen ohne Allradantrieb auszustatten - selbst gegen Aufpreis nicht. Das dürfte sich erst ändern, wenn es in einigen Monaten eine Plug-In-Hybridversion gibt, also einen 3008 mit Elektroantrieb und Auflademöglichkeit per Steckdose plus Verbrennungsmotor.

Wirtschaftlichkeit

Den Einstieg in einen 3008 gibt es ab verträglichen 23.250 Euro mit einem 130-PS-Benziner (der Opel Grandland X übrigens beginnt mit demselben Motor bei 23.700 Euro). Den von uns gefahrenen mittleren Diesel bekommt man aber bei Peugeot erst in der zweitbesten Ausstattung - und dann landet man bereits bei 32.550 Euro. Der Normverbrauch beträgt 4,7 Liter Diesel auf 100 Kilometer (121 g/km CO2), mit sechs Litern kommt man tatsächlich hin. In der Versicherung gelten die Klassen 17/22/21 (Haftpflicht/Voll-/Teilkasko).

Fazit

Peugeot hat fast alles richtig gemacht - der 3008 ist genau so, wie sich SUV-Käufer heutzutage so ein Gefährt vorstellen. Auch wenn echte Fans höhergelegter Wagen das Fehlen eines Allradantriebs bedauern. Hajo Zenker