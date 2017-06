Umfrage: Große Mehrheit beurteilt Kohls Wirken positiv

artikel-ansicht/dg/0/

Fast drei Viertel der 1261 Befragten (73 Prozent) halten es für angemessen, Kohl als ersten Politiker mit einem Staatsakt der Europäischen Union zu würdigen. 22 Prozent sind nicht dieser Meinung.

Kohl war am 16. Juni im Alter von 87 Jahren gestorben. Ein europäischer Trauerakt ist für den 1. Juli am Sitz des EU-Parlaments in Straßburg geplant, anschließend soll Kohl auf einem Friedhof in Speyer beigesetzt werden.