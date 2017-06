Schwedentage: Wie zuviel Bier Geschichte schrieb

artikel-ansicht/dg/0/

Der Große Kurfürst (Mario Lienig/li.) und Michael Schönberg als Landrat von Briest warben am Mittwoch auf dem Wochenmarkt noch einmal für die Schwedentage an diesem Wochenende, deren Organisation durch den Kauf von Schwedentalern unterstützt werden kann.

"Beim Sieg der Brandenburger half ihnen der Umstand, dass der Landrat von Briest in Rathenow ordentlich Bier an die Schweden ausschenken ließ und sie betrunken überrascht werden konnten", so Michel Schönberg. Im Kostüm des historisch belegten Landrats warb der Inhaber des Restaurants "Zum Alten Hafen" am Mittwoch gemeinsam mit Mario Lienig, im Kostüm des Großen Kurfürsten, noch einmal auf dem Wochenmarkt für die zweitägige Show. Dort sammelten beide auch wieder Geld, das der Organisation zu Gute kommt. Wer mindestens vier Euro gab, erhielt einen sogenannten Schwedentaler, eine 2017 geprägte Gedenkmünze.

"Ich war schon einmal bei den Schwedentagen", sagte Hilde Müller aus Milow, die spontan einen solchen Taler gekauft hatte. "Ich finde das Fest schön und wie die Schlacht von damals in den historischen Kostümen nachgestellt wird." "Schöne Werbung", rief eine andere Marktbesucherin dem Großen Kurfürsten zu. An diesem Tag wechselten einige Taler den Besitzer. Auch ein Rathenower Markthändler erwarb den Schwedentaler, um das Fest in seiner Stadt zu unterstützen. Die Münzen sind auch in der Touristinfo am Kirchberg erhältlich.

Am Samstag und Sonntag beginnt jeweils um 11.00 Uhr das Markttreiben rund um die Sankt-Marien-Andreas-Kirche. "Weitere Stände werden erstmals auch an der Straße der Touristinfo aufgebaut", so Mario Lienig. Nach der offiziellen Eröffnung der Schwedentage mit einem Kanonenschlag am Samstag um 11.30 Uhr besetzen die Schweden um 14.00 Uhr die Stadt und plündern die Marktstände. Um 16.00 Uhr erfolgt die Rückeroberung durch die Brandenburger Truppen zu Fuß und mittels Boot von der Havel aus. Neben Darstellern und Komparsen aus Rathenow, Premnitz, Linum, Fehrbellin, Friesack, Nauen, Cottbus und Wittstock sind auch zehn Mitglieder eines historischen Militärvereins aus dem schwedischen Göteborg dabei. "Gustav Adolf II Fußfähnlein" heißt ihre Truppe.

Die Schlachtszenen werden zur gleichen Zeit auch noch einmal am Sonntag nachgestellt. Das Marktreiben dauert am Samstag bis 20.00 Uhr, am Sonntag bis 18.00 Uhr. An beiden Tagen gibt es viel zu sehen und zu erfahren. Musik und deftige Speisen gibt es natürlich auch. Der Eintritt ist frei!