artikel-ansicht/dg/0/

Brandenburg (MZV) Brandenburg. "Für einen menschlichen Straßenverkehr" findet am Sonntag, 25. Juni, ein evangelisch-katholischer Gottesdienst in der Nikolaikirche statt. Mit anschließender Prozession zur Neuendorfer Straße. Die Leitung obliegt Diakon Werner Kießig und Pfarrer i.R. Gerke Pachali in Kooperation mit dem Landesverband Brandenburg des Verkehrsclubs Deutschland (VCD); fürs Musikalische sorgen Ina Böttcher (Trompete) und Andreas Patzwald (Orgel).