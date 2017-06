artikel-ansicht/dg/0/

Potsdam (dpa) Überschwemmte Keller, blockierte Straßen und mehrere Verletzte: Die heftigen Gewitter und teilweise schweren Sturmböen in der Nacht zu Freitag haben in Brandenburg zahlreiche Schäden verursacht. Von Donnerstagnachmittag bis Freitagmorgen rückten die Feuerwehren nach Angaben der Regionalleitstellen zu über 1000 Einsätzen aus. Straßen, Fahrradwege und Schienen waren von entwurzelten Bäumen und herabgefallenen Ästen teilweise blockiert, zahlreiche Keller standen unter Wasser. Bei Verkehrsunfällen gab es mehrere Verletzte.

artikel-ansicht/dg/0/1/1583538/

Am stärksten betroffen waren laut Feuerwehr die Landkreise Potsdam-Mittelmark, Teltow-Fläming und Elbe-Elster. In Teltow (Potsdam-Mittelmark) wurde ein Mensch unter einem Bauzaun eingeklemmt und schwer verletzt, nahe Bad Liebenwerda (Elbe-Elster) riss der Wind mehrere Strommasten um. "Die sind richtig abgeknickt", sagte der Leiter der Regionalleitstelle Lausitz, Ingolf Zellmann.

In der Folge sei in der Region teilweise der Strom ausgefallen, unter anderem in Bad Liebenwerda, Herzberg, Doberlug-Kirchhain und Elsterwerda. Die Störungen dauerten laut Regionalleitstelle teilweise bis zum Freitagvormittag an. Die Polizei rückte bis Freitagmorgen zu 123 witterungsbedingten Einsätzen aus, darunter 18 Verkehrsunfälle mit sechs Verletzten.

In Ortrand (Oberspreewald-Lausitz) konnte am Donnerstagabend ein Zug wegen umgestürzter Bäume auf den Schienen nicht weiterfahren. 70 Reisende mussten nach Angaben der Feuerwehr die Waggons verlassen. Wegen entwurzelter Bäume waren am Donnerstag und in der Nacht mehrere Bahnstrecken unterbrochen, darunter beinahe alle ICE-Strecken nach Berlin. Am Freitagmorgen fuhren laut Bahn die Züge bei den meisten Verbindungen wieder. Davon ausgenommen war der Regionalzugverkehr zwischen Berlin und Magdeburg sowie zwischen Berlin und Spreewald. Die Aufräumarbeiten sollten hier noch den ganzen Tag dauern.

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) registrierte in der Nacht schwere Sturmböen der Stärke sieben bis neun über Brandenburg. In Potsdam sei Wind der Stärke zehn gemessen geworden. Am Freitag sollte es einzelne Windböen geben, die sich laut DWD am Abend aber abschwächen.