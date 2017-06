Nach Klassenerhalt neue Saison in Planung

artikel-ansicht/dg/0/

Brandenburg (MOZ) Nachdem der Klassenerhalt in der Brandenburgliga erst am letzten Spieltag gesichert wurde, laufen die Kaderplanungen beim FC Stahl Brandenburg nun natürlich auf Hochtouren.

Unabhängig vom Kampf um den Nichtabstieg, führten Sportdirektor Lars Bauer und das Trainergespann Eckart Märzke/Andreas Koch bereits seit Wochen Gespräche mit Spielern zur Planung der kommenden Saison. Allem voran wurde dabei natürlich zunächst mit den langjährigen Spielern und dem aktuellen Kader gesprochen.

Die drei Stahl-Urgesteine Daniel Schimpf, Ray Kollewe und Alexander Tarnow werden glücklicherweise auch in der kommenden Saison für den Quenzklub spielen. Entgegen anderer Pressemitteilungen hätte man natürlich auch Mannschaftskapitän und Führungsspieler Christoph Böhm sehr gern als Nummer 1 im Tor gehalten. Da sich dies mit dessen beruflicher Zukunft nicht vereinbaren lässt, wird er kürzer treten, aber dem Verein dennoch erhalten bleiben.

Verzichten muss die Brandenburgligaelf auch auf Stephan Schubarth, der in der kommenden Saison für die Kreisoberligamannschaft des FC Stahl auflaufen wird. Mit Lucas Meyer, Gabriel Machado, Ranyeri de Souza, Leif Oppenborn, Luca Köhn, Serge Batchou, Rico Buczilowski und Pascal Karaterzi verbleiben weitere wichtige Spieler beim FC Stahl

Mit Adrian Raubaum, der als A-Jugendspieler in den letzten Wochen bereits bei der ersten Mannschaft mitwirkte, stößt ein talentierter Spieler zum Kader hinzu.

"Es freut uns sehr, dass wir mit einem festen Gerüst aus alteingesessenen Stahl-Jungs und talentierten jungen Spielern in die neue Saison gehen können. Wir wollen wieder Kontinuität in den Kader bekommen. Christoph und Stephan werden menschlich und sportlich natürlich sehr fehlen", so Vereinspräsident Sommerlatte.

Mit potenziellen Neuverpflichtungen befindet sich der Verein in Verhandlungen. Diese werden in naher Zukunft bekannt gegeben.