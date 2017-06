350 Tiere von Geflügelhof gestohlen

artikel-ansicht/dg/0/

Selbelang/Bienenfarm (MOZ) Diebe haben in der Nacht zum Donnerstag insgesamt 250 Enten, 100 Hühner und 30 Transportkisten aus Ställen eines Geflügelhofes in Bienenfarm gestohlen. Wie die Täter in das Objekt gelangen konnten, ist noch unklar, ebenso die Art und Weise wie die Tiere abtransportiert werden konnten. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Der entstandene Schaden wird den Angaben zufolge auf 3.300 Euro geschätzt.