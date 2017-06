Neuer Name zum Jubiläum der Nordbahn gGmbh

artikel-ansicht/dg/0/

Das teilte Geschäftsführer Micha Schaub am Freitag auf dem Sommerfest vor mehr als tausend Gästen mit. "Der Mensch steht bei uns immer im Mittelpunkt", begründet er die minimale Änderung. Bislang hieß es: "Werkstatt für behinderte Menschen".

Emotionaler Höhepunkt des Sommerfestes war die Premiere des Hip-Hop-Songs, den der querschnittsgelähmte Rapper "Sittin' Bull" (Dennis Sonne) mit zwölf behinderten Mitarbeitern an einem Workshop-Wochenende getextet, komponiert und einstudiert hat. Die Gruppe bekam tosenden Applaus vom Publikum, in dem auch zahlreiche Politiker, Vertreter des Aufsichtsrates und ehemalige Geschäftsführer saßen. Brandenburgs Innenminister Karl-Heinz Schröter (SPD) - schon zu seinen Landrats-Zeiten ein Freund der Nordbahn gGmbH - freute sich über die Schönfließer Erfolgsgeschichte. "Hier hat eine Entwicklung stattgefunden, die uns allen Mut macht und zeigt, dass sich alle Mühen gelohnt haben", sagte er. "Bei der Nordbahn wird miteinander füreinander gearbeitet." Geschäftsführer Micha Schaub bedankte sich vor allem bei allen behinderten und nicht behinderten Mitarbeitern für die geleistete Arbeit in den 25 Jahren. Aufsichtsrat Bolko Prußok, einer der Gründungsväter vor einem Viertel Jahrhundert, nannte die Einrichtung einen "besonderen Ort".