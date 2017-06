Zuschauerrekord in Bundesliga und 2. Liga

artikel-ansicht/dg/0/

Frankfurt/Main (dpa) So viele Zuschauer wie nie zuvor haben in der vergangenen Saison die Spiele der Bundesliga und 2. Liga besucht.

DFL-Geschäftsführer Christian Seifert konnte einen Zuschauerrekord in den beiden höchsten deutschen Ligen verkünden. © Arne Dedert/dpa

Insgesamt 19 049 362 Menschen kamen nach Angaben der Deutschen Fußball Liga (DFL) 2016/17 in die 36 Stadien der beiden höchsten deutschen Fußball-Spielklassen - ein Plus von 1,3 Prozent gegenüber der Vorsaison. «Die Popularität der Bundesliga und 2. Bundesliga ist ungebrochen», wird Geschäftsführer Christian Seifert in einer DFL-Mitteilung zitiert.

Nach DFL-Angaben besuchten im Schnitt 40 693 Zuschauer die Bundesliga-Stadien. Das entspricht einer Auslastung von über 91 Prozent. 21 560 Menschen kamen zu den Spielorten der 2. Bundesliga - eine historische Höchstmarke.