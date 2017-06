artikel-ansicht/dg/0/

Potsdam (dpa) Das Volksbegehren gegen die Kreisreform im Land Brandenburg startet am 29. August. Das teilte Landeswahlleiter Bruno Küpper am Freitag mit. Für einen Erfolg des Begehrens müssen bis Ende Februar mindestens 80 000 Bürger das Anliegen per Unterschrift in ihren Gemeinden oder per Briefwahl unterstützen. Sollte der Landtag erwartungsgemäß auch das Volksbegehren ablehnen, ist der Weg für einen Volksentscheid frei. In einem ersten Schritt hatten die Gegner der Kreisreform bei einer Volksinitiative bereits auf der Straße rund 130 000 Unterschriften gegen das Projekt der rot-roten Landesregierung gesammelt, notwendig waren 20 000 Unterschriften.