«Southside Festival» startet mit Hitze und Windböen

Neuhausen ob Eck (dpa) Mit heißen Temperaturen und heftigem Wind ist am Freitag das «Southside Festival» in Neuhausen ob Eck gestartet. Der Deutsche Wetterdienst warnte am Nachmittag im Landkreis Tuttlingen vor Windböen bis zu 60 Kilometern pro Stunde.