Azubis gehen an den Start

Marowsky ist freilich schon ein "alter Hase". Der 33-Jährige ist verheiratet und glücklicher Vater dreier Kinder, davon zwei sieben Monate alte Zwillinge, wie er nicht ohne Stolz erklärt. In Gransee geboren und aufgewachsen erlernte Marowsky erst den Beruf des Elektro-Installateurs - nicht zuletzt weil der Vater Bernd Marowsky in der Branche über einen eigenen Gewerbebetrieb verfügt.

Doch dann lockte die Bundeswehr - der junge Facharbeiter zog nach Mecklenburg-Vorpommern an den Standort Bad Sülze. Nun möchte Marowsky mit seiner Familie aber in der alten Heimat Gransee wieder sesshaft werden. "Ich will mich endlichi wieder der familie widmen, war jahrelang ständig unterwegs", erklärt er.

Ein Haus wurde schon gebaut, und da sei das Angebot der Amtsverwaltung, nochmals eine Ausbildung machen zu können, gerade zur rechten Zeit gekommen. Offiziell sei er noch bis Ende des Jahres Angehöriger der Bundeswehr. Im Rahmen einer speziellen Berufsförderungs-Richtlinie sei es aber möglich, jetzt schon im öffentlichen Dienst eine Ausbildung zu beginnen.

Personalchefin Kathrin Reiffler betont, dass die Granseer Amtsverwaltung solche Bestrebungen, zumal von ehemaligen Bundeswehr-Angehörigen kräftig unterstützt. Zumal öffentliche Verwaltungen aufgefordert sind, ehemalige Soldaten bei der beruflichen Entwicklung zu unterstützen.

Annalena Findeisen dagegen dürfte noch vieles vor sich haben: 18 Jahre jung machte die Strittmatter-Gymnasiastin jetzt erfolgreich das Abitur. Die Arbeit mit und zum Wohle der Menschen habe sie bewogen, sich im Amt Gransee die nächsten drei Jahre ausbilden zu lassen. Sie reize die Bürgernähe ihrer künftigen Arbeit. Wobei Annalena beste Voraussetzungen für den Job mitbringen dürfte - als tatkräftige und wissbegierige junge Frau.

Wenn die Lehre am 1. September losgeht, wissen die beiden Neulinge in ihrem Azubi-Büro eine erfahrene Mitstreiterin an ihrer Seite: Jennifer Wolff aus Fürstenberg wird dann das dritte Lehrjahr beginnen - und sie räumt ohne Umschweife ein: die Ausbildung sei sehr anspruchsvoll, "deshalb ist es unbedingt wichtig, immer gleich den erfahrenen Mitarbeiter in der Verwaltung zu fragen, um gar nicht erst Unklarheiten aufkommen zu lassen".

Kathrin Reiffler macht kein Hehl daraus: Sie sei sehr froh über die Neuzugänge. Immerhin gab es rund 30 Bewerbungen. Das Interesse beweist auch die Attraktivität der Amtsverwaltung. Im Umkehrschluss werde ermöglicht, das Personal im Rahmen der Entwicklungskonzeption ausgewogen zu verjüngen. Ältere Kollegen gingen in Altersteilzeit oder in den Ruhestand, die Jüngeren übernehmen allmählich das Ruder.

Wobei die Ausbildung im Amt auf drei Säulen ruht, erklärt Reiffler: Das theoretische Lernen erfolge in der Berufsschule des Georg-Mendheim-Oberstufenzentrums Zehdenick. Weitere Ausbildungsschritte können die Azubis in der Brandenburgischen Kommunal-Akademie in Potsdam unternehmen. Praxis und die Realität des Arbeitsalltags erfahren die Azubis im Amt Gransee. Ziel sei es, den Bedarf der Amtsverwaltung mit den Voraussetzungen, die die Gemeindefinanzen bieten, in Einklang zu bringen und dabei nicht die individuellen Bedürfnisse der Mitarbeiter zu vernachlässigen. Seit 2003 werden daher frei gewordene Stellen nicht wieder besetzt - überdies wurde die wöchentliche Arbeitszeit aller Beschäftigten schrittweise abgesenkt. Und siehe da: Fast alle der elf Azubis, die seit 2005 ausgebildet wurden, konnten und wollten auch im Amt Gransee und Gemeinden weiterarbeiten.