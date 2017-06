Experimentierfreudige Kinder

artikel-ansicht/dg/0/

Schönwalde (MOZ) Am "Tag der kleinen Forscher" hat der CDU-Bundestagsabgeordnete Uwe Feiler die Kita Waldeck in der Fliegersiedlung in Schönwalde-Glien besucht. Die Einrichtung ist bereits zum dritten Mal als "Haus der kleinen Forscher" zertifiziert worden.

artikel-ansicht/dg/0/1/1583572/

Feiler hatte am Montag eine Reihe von spannenden Luft- und Wasser-Experimenten mit den Kindern absolviert. So erleben die vier- bis sechsjährigen Kinder, wie das Schmelzen der Gletscher (hier Eiswürfel) zum Steigen des Meeresspiegels (hier das Wasser im Tablett) führt. Die Älteren unter ihnen haben das Wort "Klimawandel" schon gehört und haben auch Ideen, was man dagegen tun kann - etwa "weniger Auto- und häufiger Radfahren".

Annette Teßmer, Leiterin der Kita-Waldeck, betonte, wie sehr das Entdecken, Erforschen und Experimentieren den Kindern Spaß bereite und wie wichtig es sei, dies altersgerecht auf praktische Art und Weise und weniger theoretisch in der Schule fortzusetzen. Benedikt Hern, Erzieher-Auszubildender kümmert sich deshalb in der Kita besonders um die naturwissenschaftliche Bildung. Uwe Feiler zum Abschied: "Die Begeisterung der Kinder zeigt, dass ihr Interesse an Mathematik, Naturwissenschaften und Technik mit einfachen praktischen Mitteln geweckt und wach gehalten werden kann."