Ein halbes Dutzend Endspiele

Klosterdorf (MOZ) Einen Tag nach den Endspielen der Männer und Frauen sowie der Oldies des Fußballkreises Ostbrandenburg werden am 25. Juni in Klosterdorf die Pokalsieger der sechs Nachwuchs-Altersklassen ermittelt.

"Wir sind bereit für den großen Finaltag, haben alles bestens vorbereitet, wollen ein guter Gastgeber sein", sagt Dirk Jahn, Vorsitzender der SG Klosterdorf, mit Vorfreude.

¦Im Finale der A-Junioren stehen sich ab 13 Uhr der Storkower SC und der FSV Preußen Bad Saarow gegenüber, der als Kreisliga-Vize zwei der drei Punktspiele gegen den Tabellendritten gewonnen hat. Im Halbfinale siegte der Nachwuchs vom Scharmützelsee 4:1 bei Meister FC Union Frankfurt, die Storchenstädter schalteten den SV Tauche aus (3:1). In der Meisterschaft brachten es die Preußen in 18 Partien auf beachtliche 69 Tore, erfolgreichster Schütze war Tom Herrmann, der allein 20-mal erfolgreich traf.

¦Bei den B-Junioren - Anpfiff ist bereits um 10 Uhr - trifft die Mannschaft der Spielgemeinschaft SG Müncheberg/FC Concordia Buckow/Waldsieversdorf auf den FC Union Frankfurt. Bei den Münchebergern herrscht durch die Erfolge der ersten Männermannschaft - Staffelsieger der Kreisliga Mitte, qualifiziert für das Pokal-Endspiel gegen den 1. FC Frankfurt II am Sonnabend - eine Fußball-Euphorie. Zieht man die Statistik der B-Junioren-Kreisliga hinzu, ist die SpG als Vizemeister favorisiert, gewann 6:0 gegen die Frankfurter, die als Fünfte mit minus neun gar ein negatives Torverhältnis haben. In den Halbfinals gewannen beide Teams auswärts 4:1 gegen Dynamo Eisenhüttenstadt und Borussia Fürstenwalde.

¦Ab 16 Uhr stehen sich die C-Junioren des von Dirk Thiem trainierten Storkower SC und der SG Bruchmühle von Uwe Deutschein - im Halbfinale 1:0 gegen den Kreismeister, die SpG Lebus/Podelzig - gegenüber. Der SSC hatte sich in der Vorschlussrunde mit 7:0 gegen die SG Rot-Weiß Neuenhagen durchgesetzt und gewann das Duell Vierter gegen Siebter in der Meisterrunde gegen die Randberliner deutlich mit 10:0.

¦Um 15 Uhr wird die Partie der D-Junioren zwischen dem 1.FCFrankfurt II gegen der SG Müncheberg II angepfiffen, wobei die Oderstädter klarer Favorit sind. In der Meisterrunde der Kreisliga haben sie in zehn Spielen 116 Treffer erzielt, allein Karl Pischon war 43-mal erfolgreich. Im Pokal-Halbfinale hieß es 8:1 bei der SpG VfB Fünfeichen/Astoria Rießen. Die SGM II zog durch einen 5:1 über Jahn Bad Freienwalde ins Finale ein, blieb zudem in der Liga als Sieger der Platzierungsrunde Ost in sechs Spielen ungeschlagen (61:7 Tore).

¦Bei den E-Junioren stehen sich ab 13 Uhr die Ortsnachbarn Germania Schöneiche und der SV Woltersdorf gegenüber, die auch die Meisterschaft unter sich ausgemacht hatten. Beide Randberliner Vereine leisten seit Jahren eine gute Nachwuchsarbeit. Der von Stefan Kotoll trainierte Titelträger aus Schöneiche hofft auf das Double, fügte dem von Andreas Zimmer betreuten SVW beim 4:0 die einzige Niederlage zu. Im Halbfinale gewann die Germania 8:1 beim FC Eisenhüttenstadt (im Viertelfinale sogar 17:1 in Müncheberg!), die Woltersdorfer besiegten Borussia Fürstenwalde mit 6:1.

¦ Und auch bei den Jüngsten, den F-Junioren, steht ab 11 Uhr eine Schöneicher Mannschaft, verlustpunktfreier Sieger der Platzierungsrunde West, im Endspiel, trifft auf den ungeschlagenen Kreisliga-Meister 1. FC Frankfurt. Die Jungs von der Oder gewannen zuvor 5:3 beim FV Erkner, die jüngsten Germanen 6:3 gegen den FSV Union Fürstenwalde.