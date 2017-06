Einweihung zum Jahreswechsel geplant

artikel-ansicht/dg/0/

Strausberg (MOZ) Fünftklässler der Hegermühlen-Grundschule sangen am Freitag zu einer bekannten Abba-Melodie "Danke für die Halle". So richtig fertig ist die Schulsportmehrzweckhalle - wie es etwas sperrig heißt - allerdings noch nicht. Schließlich wurde am Freitag erst Richtfest gefeiert. Bis zur Übergabe müssten sich Schüler, Lehrer und Vereine noch bis zum Jahreswechsel gedulden, erklärte Architekt Tiemo Klumpp.