Streifenwagen und zig Orte mit Graffiti attackiert

Neuruppin (RA) Besonders dreiste Graffiti-Sprayer haben in der Nacht zum Freitag einen massiven Sachschaden in der Neuruppiner Innenstadt angerichtet. Mit roter Farbe besprühten sie in der Gewitternacht nicht nur vier private Autos, sondern auch zwei Funkstreifenwagen der Polizei auf dem Gelände an der Fehrbelliner Straße. Zeichen und Buchstaben mit ähnlicher Farbe wurden nach der Nacht auch an der Kita in der Saarlandstraße sowie auf einem dort geparkten VW-Transporter entdeckt.

Nach RA-Informationen kann die Polizei derzeit nicht eindeutig zuordnen, ob es sich um eine politisch motivierte Tat handelte. Die Täter sprühten unter anderem Hakenkreuze aber auch Anarchie-Zeichen.

Im Laufe des Vormittags meldeten sich weitere Betroffene, die ähnliche rote Graffiti festgestellt haben. Am Jugendfreizeitzentrum (JFZ) an der Fehrbelliner Straße prangte etwa die Aufschrift "No Islam". Ähnliche Schmierereien wurden auch am Gehweg an der der Regattastraße, auf einem Opel an der Ernst-Toller-Straße, einer Gaststätte an der Warzechastraße, an einem Stromkasten sowie einer Mülltonne am Rutscherweg und einer Fassade an der Hans-Thörner-Straße gefunden. Insgesamt nahm die Polizei zwanzig Strafanzeigen auf. Ein Kriminaltechniker kam zum Einsatz und sicherte die Spuren.