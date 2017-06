Positive Bilanz nach Aktionstag

artikel-ansicht/dg/0/

"Das Thema ist wieder ein bisschen mehr in das öffentliche Bewusstsein der Stadtgesellschaft gerückt. Insofern können wir zufrieden sein", lautete das Fazit der Akteure. Menschen mit Seh- und Gehöreinschränkungen, psychisch kranke Menschen, Menschen mit Lernschwierigkeiten oder Krankheiten, wie die Fibromyalgie, hatten im Mai auf sich aufmerksam machen können. Seinerzeit hatten Besucher die Möglichkeit auszuprobieren, wie es ist, mit einem Blindenstock zu gehen, Gebärden in entsprechender Sprache kennen zu lernen oder was jeder gegen Stürze im fortgeschrittenen Alter tun könne. Übrigens: Die nächste Sitzung des Offenen Treffs findet am Donnerstag, 20. Juli, um 18 Uhr im Musiksaalgebäude, Am Gutspark 4, statt.