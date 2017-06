Auf Gipfeln geerdet

artikel-ansicht/dg/0/

Neuruppin (RA) Ihren Sommerurlaub verbringt Dr. Cornelia Leonhardt seit zehn Jahren am liebsten in Schnee und Eis. Oder zumindest irgendwo hoch oben in den Bergen. Die Neuruppiner Ärztin entflieht dem Alltag am liebsten beim Aufstieg auf hohe Gipfel.

artikel-ansicht/dg/0/1/1583582/

Brandenburg ist ihr zu flach: Die Neuruppin Ärztin Dr. Cornelia Leonhardt klettert in ihrer Freizeit auf Berge. Hier ist sie am "Stopselzieher" einem kleinen Klettersteig beim Aufstieg zur Zugspitze.

Mehrmals im Jahr zieht Cornelia Leonhardt los. Auf den anspruchsvolleren Hochtouren hat sie auch Steigeisen, Klettergurt, Seil, Eispickel und Helm dabei. "Brandenburg liegt bei etwa 46 Höhenmetern", erklärt sie lächelnd. "Das ist mir manchmal zu niedrig. Ich wohne eigentlich im falschen Bundesland." Erst 2016 hat sie den Mont Blanc mit 4810 Metern überschritten. Ein höchst anspruchsvoller Marsch auf Europas höchstem Gipfel in den französischen Alpen. Die Tour dort führte sie von der sogenannten Cosmiques-Hütte aus. "Die Überschreitung ist technisch schwieriger ist als der normale Weg hoch und wieder runter", erzählt sie. "Dafür ist eine sehr gute Kondition notwendig. Die Gehzeit dauert rund zwölf Stunden. Wir hatten dann auch noch eine Stunde lang Stau in nächtlicher Kälte an einer Eisflanke."

Angefixt ist sie seit einem Trek im Jahr 2007 auf Afrikas höchsten Berg, dem Kilimandscharo. Obwohl der 5895 Meter hoch ist "kann man dort bis auf den Gipfel wandern. Man braucht keine Technik, nur einen langen Atem", erzählt sie. 2010 war sie am Cotopaxi in Ecuador. Dort musste die Neuruppinerin wegen Materialproblemen bei 5500 Metern abbrechen. 2011 erklomm sie diverse 4000er in der Schweiz, 2012 neun 4000er in den Walliner Alpen ebenfalls in der Schweiz, die sogenannte "Spaghetti-Runde". 2013 folgten der 5137 Meter hohe Ararat in der Türkei und der noch höhere Elbrus im Kaukasus in Georgien. Den Cerro San Francisco mit 6016 Metern in Chile bezwang sie 2015.

"2016 war dann ein besonders intensives Bergjahr", berichtet die 53-jährige Neuruppinerin. Quasi zum Warmwerden vor dem Mont Blanc absolvierte sie eine Tour am Gran Paradiso in Norditalien.

Im gleichen Jahr kraxelte sie die "Haute Route" in der Schweiz und am "Jubiläumsgrad" im Gebiet um die Zugspitze entlang. Zudem nahm sie an einem Lawinenkurs auf Schneeschuhen am Montafon im österreichischen Vorarlberg teil. Wenn Cornelia Leonhardt von ihren Abenteuern erzählt, bekommt sie gleich wieder Lust auf die nächste Reise.

Was sie macht, nennt sich Bergwandern. "Ich kann auch klettern", betont sie aber. "Und auf Gletschern ist jeder am Seil gesichert, damit keiner in eine Gletscherspalte stürzt."

Das Motto "Höher, schneller, weiter", dass in der Szene oft vorherrscht, will sie sich allerdings nicht zu eigen machen, sagt sie. 8000er muss sie nicht erklimmen. "Das ist Todeszone. Da habe ich nichts zu suchen", sagt sie. "Ich habe nicht diesen Höhenrausch." Trotzdem, Ansporn ist auch dabei: "Man wächst mit seinen Aufgaben", sagt sie.

Zu ihren Touren bricht sie allein von Neuruppin aus auf. "Man trifft Gleichgesinnte am Berg", so Cornelia Leonhardt. Immer ist ein erfahrener Bergführer dabei. "Ich lerne die anderen Teilnehmer des Teams dabei kennen", erzählt sie. "Manchmal sind auch Leute dabei, da merkt man, die haben die falsche Tour gebucht." Denn Kondition trainieren lässt sich zwar im Vorfeld, die Höhe selbst aber nicht. "Man braucht eine Woche, um sich daran zu gewöhnen. Der Puls geht irgendwann wieder runter", weiß die Ärztin. Am Berg lerne aber jeder seine Grenzen kennen. Cornelia Leonhardt hat auch schon Touren abgebrochen. Wenn sie merkte, es geht einfach nicht mehr.

Zwischen ihren Reisen ist die Medizinerin manchmal mit ihrem Zehn-Kilo-Rucksack in einem Neuruppiner Sportcenter auf dem Laufband zu beobachten. "Da stelle ich mir die maximale Steigung ein und laufe eine Stunde", sagt sie. Auch Radfahren ist gut geeignet, die nötige Kondition aufzubauen.

Gefährlich wird es am Berg immer mal. "Ab 3000, 4000 Metern Höhe kann das Wetter jederzeit sehr schnell umschlagen", berichtet sie. "Mulmig wird einem manchmal schon." In Südamerika gab es mal einen besonders steilen Hang "da musste ich mir wirklich zusammennehmen, um weiter zu gehen", erinnert sie sich. Trotzdem mache nichts glücklicher, als einen Gipfel zu erreichen. "Das bringt sehr viel Adrenalin."

Cornelia Leonhardt hat Kinder, Sorgen machen die sich aber nicht. "Die finden das cool, was ich mache", sagt sie. Zudem gebe es heutzutage so gut wie überall Handyempfang auf den Gipfeln.

Bergwandern ist für sie die beste Methode, um den Kopf freizubekommen. "Hoch oben wird man so wunderbar geerdet", sagt sie. Die Kleinigkeiten, über die sich die Leute sonst so aufregen, verschwinden für eine Weile.

Ein paar Reiseziele hat sie indes noch: "Die Lofoten, ich will noch Polarlichter sehen. Und in Neuseeland reizt mich die Landschaft."