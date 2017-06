Hunderte protestieren gegen israelfeindliche Al-Kuds-Demonstration

artikel-ansicht/dg/0/

Berlin (dpa) Rund 500 Menschen haben am Freitag in Berlin gegen die jährliche anti-israelische Al-Kuds-Demonstration radikaler Muslime protestiert. Rund um den Ku'damm gab es zwei Gegendemonstrationen, bei denen viele Teilnehmer Israel-Fahnen trugen. Auf Transparenten war zu lesen: "Kein Platz für Judenhass" oder "Gegen jeden Antisemitismus". An einer der Veranstaltungen nahmen Politiker mehrerer Parteien teil, darunter Berlins Innensenator Andreas Geisel (SPD).

artikel-ansicht/dg/0/1/1583584/

Eine anti-israelische Demonstration findet als anlässlich des sogenannten Al-Kuds-Tages am 23.06.2017 in Berlin statt.

Eine anti-israelische Demonstration findet als anlässlich des sogenannten Al-Kuds-Tages am 23.06.2017 in Berlin statt. © dpa

Ganz in der Nähe am Adenauerplatz versammelten sich schätzungsweise 300 bis 400 Al-Kuds-Demonstranten. Einige trugen Palästina-Fahnen, auf einem Transparent stand "Zionisten raus aus Israel". Die Polizei war mit rund 500 Beamten vor Ort, um Gewaltausbrüche zwischen den Demonstranten aus den verschiedenen Lagern zu verhindern.

Am Al-Kuds-Tag, der an die Besetzung Ost-Jerusalems durch Israel während des Sechstagekriegs 1967 erinnert und am Ende des muslimischen Fastenmonats Ramadan liegt, ruft der Iran jedes Jahr zur Eroberung Jerusalems auf. Er erkennt den Staat Israel nicht an. Al-Kuds ist der arabische Name für Jerusalem.

In Berlin gab es wie bereits in früheren Jahren strenge Auflagen der Polizei für den Al-Kuds-Demonstrationszug. Fahnen und Symbole der terroristischen Hisbollah-Organisation sind verboten, ebenso die Parolen "Tod Israel" oder "Tod den Juden".

Der Grünen-Bundestagsabgeordnete Volker Beck sagte bei einer der Gegendemos, vorgeschobener Anti-Zionismus sei nichts anderes als Antisemitismus. Die Veranstalter der Al-Kuds-Demo, hinter denen auch der iranische Staat stehe, stellten das Existenzrecht Israels in Frage.

Der Berliner CDU-Generalsekretär Stefan Evers erklärte: "Radikale und Extremisten, die das Existenzrecht Israels in Frage stellen, Hass schüren und den Boden für Gewalt säen, müssen und werden auf den entschlossenen Widerstand unserer Gesellschaft stoßen." FDP-Landesvize Friedrich Ohnesorge sagte auf dem Breitscheidplatz, Israel verteidige "auch unsere Freiheit und Werte gegen einen immer aggressiveren, die Religion nur missbrauchenden Extremismus".

Unterdessen wurde am Freitag bekannt, dass pro-palästinensische Aktivisten an der Berliner Humboldt-Universität eine Veranstaltung mit der israelischen Parlamentsabgeordneten Aliza Lavie und einer Holocaust-Überlebenden störten. Wie die Abgeordnete in der "Jerusalem Post" schilderte, stürmten mehrere ungebetene Gäste am Dienstag den Veranstaltungsraum und brüllten anti-israelische Parolen. Nach Lavies Angaben handelt es sich um Aktivisten der Gruppe BDS, die international für einen Boykott Israel mobil macht, darunter Israelis. Michael Spaney von der Deutsch-Israelischen Gesellschaft (DIG) bestätigte der "Berliner Zeitung" den Vorfall. Diese hatte am Freitag als erstes deutsches Medium darüber berichtet.