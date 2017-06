artikel-ansicht/dg/0/

So trafen sich auch in diesem Jahr in der letzten Woche des Ramadan rund 60 fröhliche Gäste, um die von allen mitgebrachten leckeren Speisen mit dem Fastenbrechen nach Sonnenuntergang zu genießen. "Diese Momente der Begegnung sind sehr wichtig", betonte Imam Osman Örs vom House of One Berlin. Falkensees Bürgermeister Heiko Müller lobte die vom Ehepaar Hoffmeyer-Zlotnik ins Leben gerufene "Initiative Fastenbrechen" und findet es gut, "dass hier Menschen verschiedenen Glaubens zusammen kommen können." Text/Foto: Hahn

Momente der Begegnung