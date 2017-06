Fußballer der Ü70 ermitteln Landesbeste

artikel-ansicht/dg/0/

Müllrose (MOZ) Die 2. offene Landesbestenermittlung der Senioren Ü70 im Fußball findet am Sonntag in Müllrose statt. Acht Mannschaften aus Sachsen, Berlin und Brandenburg haben gemeldet. So tritt der Titelverteidiger und Ausrichter Müllroser SV mit seiner Ü-70-Mannschaft an. "Wir wollen den Titel aus dem vorigen Jahr verteidigen", formuliert Wolfgang Sommerfeld, Spieler und Mitorganisator.