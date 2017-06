artikel-ansicht/dg/0/

Velten (HGA) Das Raumproblem der 1. Oberschule wird aller Wahrscheinlichkeit nach in diesem Jahr nicht mehr gelöst. Der überraschende Schwenk der Verwaltung, statt eines Modulbaus die Baracken zu ertüchtigen und dies am Donnerstag ohne Diskussion in den Fachausschüssen zu beschließen, fand im Stadtparlament keine Zustimmung. Stattdessen könnte es nun dazu kommen, dass die Planung nochmals ganz neu aufgerollt wird. Eine mögliche Variante wäre es, dass ein größerer Neubau entsteht, der allerdings den bisherigen Finanzrahmen um ein Mehrfaches sprengen würde.

artikel-ansicht/dg/0/1/1583597/

Angestoßen wurde diese Diskussion von Marcel Siegert, Fraktionschef und Bürgermeisterkandidat von Pro Velten. Er sprach sich dafür aus, das jetzige Schulgebäude und einen wie immer auch gearteten Neubau baulich zu verbinden. Nach den neuesten Plänen favorisierte die Stadt eine Variante, bei der die Schüler über den Schulhof laufen müssen, um das jeweils andere Gebäude zu erreichen. Damit setzt die Stadt auf eine Lösung, von der man froh ist, dass sie in der Lindengrundschule endlich ein Ende gefunden hat: Ortswechsel bei Wind und Wetter ohne Dach über dem Kopf.

"Das ist absolut nicht umsetzbar, da reden wir von einem völlig anderen Projekt", reagierte Bürgermeisterin Ines Hübner (SPD) auf Siegerts Vorschlag und fügte hinzu, dass der von ihm benannte Kostenrahmen von einer Million Euro deutlich überschritten würde. Im späteren Verlauf der Diskussion sprach Hübner sogar von zwei bis drei Millionen Euro. Auf Nachfrage erklärte sie am Freitag, dass sich diese Summe auf einen Ergänzungsbau bezieht, der direkt ans bestehende Gebäude angedockt wird. Bereits vor Jahren hätte eine grobe Rechnung dafür Kosten von 1,8 Millionen Euro ergeben. Für die SPD wünschte sich Andreas Noack "eine Rahmenkonzept für die Oberschule, so wie es sie bei unseren Grundschulen gibt." Das sei nötig, um den Raumbedarf ermitteln zu können. Ein solches habe die Schule bislang nicht vorgelegt. Dem widerspricht auf Nachfrage Rektor Herbert Gorr, der in der Sitzung nicht anwesend war. Er sei hin und her gerissen "zwischen dem Spatz in der Hand und der Taube auf dem Dach". Einerseits sei eine schnelle Lösung nötig. Andererseits "ist ein Neubau immer besser".

Während Noack die Angst umtreibt, "dass wir finanzielle Mittel für viel zu viel Raumkapazität zur Verfügung stellen", wiederholte Siegert seine Ablehnung, einen Schnellschuss loszulassen: "Ich bin für eine nachhaltige Lösung." Dem schloss sich plötzlich auch die Bürgermeisterin an. Sie empfahl nun, auf eine für Ende des Jahres avisierte Richtlinie des Landes zu warten. Darin enthalten seien auch neue Empfehlungen zu den Größen von Klassen- und Fachräumen. Bei nur einer Enthaltung stimmte das Stadtparlament dafür, die Entscheidung zu vertagen und die Problematik in den Fachausschüssen zu behandeln.Damit könnten die Stadtverordneten frühstens in ihrere Sitzung im September Nägel mit Köpfen machen. Sollte eine andere als die vorgeschlagene Variante beschlossen werden, dürfte auch das bisherige Budget von 680 000 Euro nicht ausreichen. Ein Baubeginn in diesem Jahr ist damit so gut wie gestorben.

Gar nicht zur Diskussion stand bislang die Frage, ob die Schule in Zukunft nicht nur mehr Fachkabinette, sondern auch Klassenräume benötigt. Bekanntlich steigt in den Folgejahren die Zahl der Schüler erheblich, die in die Sekundarstufe I rutschen. Schon in diesem Jahr hatte die 1. Oberschule 98 Anmeldungen für 79 Plätze. Die meisten Schüler wurden auf die Hennigsdorfer Diesterweg-Oberschule gelenkt, die im nächsten Schuljahr eine siebte Klasse mehr als geplant eröffnen muss.