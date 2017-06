Unwetter-Bilanz: 2400 Passagiere übernachten an Berliner Flughäfen

artikel-ansicht/dg/0/

Berlin (dpa) Wegen schwerer Gewitter in der Nacht zum Freitag sind an den Berliner Flughäfen Tegel und Schönefeld hunderte Passagiere gestrandet. Etwa 2400 Menschen mussten dort nach Angaben eines Flughafensprechers unfreiwillig übernachten. Auch der Bahnverkehr normalisierte sich erst allmählich und die Feuerwehr rückte nach eigenen Angaben zu mehr als 300 witterungsbedingten Einsätzen in Berlin aus - überwiegend wegen umgestürzter Bäume. Obendrein wurde sie wegen diverser Brände alarmiert.

Ein Fahrradfahrer wurde am späten Donnerstagabend in der Urbanstraße unter einem umstürzenden Baum eingeklemmt und schwer verletzt, wie die Feuerwehr mitteilte. Die Rettungskräfte befreiten ihn und brachten den Mann in ein Krankenhaus. Auf einigen Straßen stand das Wasser bis zu 50 Zentimeter hoch. Die Feuerwehr rechnete für den Freitag mit weiteren Meldungen über vollgelaufene Keller.

Am Flughafen Tegel kam es zeitweise zu chaotischen Zuständen. An Schaltern versuchten viele Passagiere, Auskunft über ihre Weiterreise zu bekommen. Es gab lange Schlangen an den Taxiständen und die wenigen Busse ins Zentrum waren vollkommen überfüllt. Die Flughafen Berlin Brandenburg GmbH stellte nach eigenen Angaben Feldbetten, Getränke und Decken bereit. Das Unternehmen unterstützte den Angaben zufolge jedoch lediglich die Airlines, die eigentlich für eine Unterbringung zuständig wären.

Die Bodenabfertigung an beiden Airports musste von Donnerstagnachmittag bis Freitagvormittag mehrmals unterbrochen werden - Blitzschläge hätten sonst Mitarbeiter und Passagiere gefährden können. Insgesamt fielen am Flughafen Tegel etwa 70 Flüge aus, in Schönefeld waren es etwa 20. Dabei war nicht immer klar, wie viele Ausfälle auf das Unwetter zurückzuführen sind. Auch eine genaue Zahl zu verspäteten Flügen lag zunächst nicht vor.

Der Betrieb in Berlin-Tegel lief nach Angaben eines Sprechers am Freitag von 9.00 Uhr an wieder normal, am Flughafen Schönefeld flogen von 12.00 Uhr an wieder alle Maschinen nach Plan. Trotzdem wurden Reisende gebeten, sich vorher über den Status ihres Fluges zu informieren.

Durch umgestürzte Bäume waren am Donnerstag und in der Nacht mehrere Bahnverbindungen unterbrochen, darunter beinahe alle ICE-Strecken nach Berlin. Dazu zählte auch die von Berlin nach Düsseldorf und Köln. Zuvor hatte es eine stundenlange Sperrung der wichtigen Ost-West-Achse gegeben - bei Gütersloh hatte der Sturm "Paul" die Oberleitung abgerissen. Am Freitagmorgen standen nach Angaben der Bahn die meisten Verbindungen und bis zum Nachmittag rollten alle Züge wieder nach Plan.

Die Feuerwehr wurde zu 20 Bränden gerufen. Es brannte etwa in Wohnungen, an Dachstühlen und in einem Seniorenheim in Berlin-Gesundbrunnen, wo niemand verletzt wurde. In Berlin-Tempelhof fingen am Freitagmorgen vermutlich nach einem Blitzeinschlag Garagen Feuer. Aus einer benachbarten Flüchtlingsunterkunft wurden wegen der starken Rauchentwicklung etwa 200 Menschen vorübergehend in Sicherheit gebracht. Auch hier gab es keine Verletzten.