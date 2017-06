Schüler fordern Zehdenicker zum Quiz heraus

artikel-ansicht/dg/0/

Zehdenick (GZ) Am 8. Mai 1967, also vor 50 Jahren, wurde mit der Karl-Marx-Oberschule der Schulstandort in der Marianne-Grunthal-Straße in Zehdenick eröffnet. "Wer hat noch Erinnerungen an die Geschichte der Schule?", fragt der Presseclub der Exin-Oberschule Zehdenick und lädt zu einem Quiz "50 Jahre Schulstandort" ein. Beim Lösen der Fragen kann ein Blick auf die Homepage der Exin-Oberschule Zehdenick hilfreich sein, raten die Schüler. Das Raten kann sich lohnen. Denn unter allen richtigen Lösungen verlosen sie zweimal 25 Euro Euro und laden die Gewinner ein zu einem Besuch in ihrer Schule ein. Die Lösungen sollten auf eine Postkarte geschrieben werden und mit Absender und Telefonnummer versehen an die