Verständlicher Schritt

So hat die Menge an Wahlplakaten längst das erträgliche Maß überschritten. Trotz vollmundiger Versprechen sind die Parteien bislang nicht in der Lage, ein Zuplakatieren der Städte und Dörfer zu verhindern. Außerdem steckt zumindest im Fall Letschin nackte Not hinter der Gebühr. Der Ort gehört zu jenen Gemeinden, denen das Wasser finanziell bis zum Hals steht, für die ein paar Hundert Euro viel Geld sind, mit dem sie etwa Vereine unterstützen können. Darüber sollten die Parteien im Potsdamer Landtag einmal nachdenken.

Es wird wohl nicht lange dauern, bis Letschin Nachahmer findet. Und was dann? Das Land könnte das Erheben von Gebühren für Wahlplakate verbieten. Das wäre aber eine harte und unbefriedigende Lösung. Mathias Hausding