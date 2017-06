artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1583613/

2016 hat sich die Zahl der Menschen, die Leistungen über das Jobcenter beziehen, allerdings kontinuierlich verringert, verkündete Frank Fillbrunn, 2. Beigeordneter in der Kreisverwaltung Uckermark, den Schwedter Stadtverordneten am Donnerstag.

Im gesamten Kreis gab es im April 2017 deutlich unter 10000 Bedarfsgemeinschaften. Im gleichen Monat des Vorjahres waren es rund 280 mehr. Unter diesen Menschen gelten 13209 als erwerbsfähig oder wurden von der Behörde so eingestuft. Sie könnten theoretisch einer geregelten Arbeit nachgehen, wenn sie denn könnten oder es für sie Arbeit gebe. In Schwedt lebt ungefähr jeder dritte der im Amtsdeutsch als "erwerbsfähige Leistungsbezieher" benannten Frauen und Männer. Das waren im April etwas über 4000, exakt 54 weniger als im Vorjahresmonat. Während in allen anderen Bereichen weniger oder gleichbleibend viel Menschen auf Hartz IV angewiesen sind, wächst in Schwedt die Gruppe der unter 25-Jährigen.

Das Jobcenter hatte vor neun Jahren noch ein Budget zur Eingliederung von Menschen in den Arbeitsmarkt von um die 30 Millionen Euro. In diesem Jahr gibt es voraussichtlich nicht einmal mehr die Hälfte dieser Summe.

Fillbrunn spricht von "regionalen Herausforderungen", die es zu bewältigen gilt und davon, Menschen "nachhaltig zu integrieren". Die Förderangebote würden individuell auf die jeweiligen Personen zugeschnitten und langfristig ausgelegt. Der Arbeitgeberservice des Jobcenters arbeitet dafür insbesondere mit regionalen Unternehmen zusammen. Kooperiert wird mit Jugendamt, Agentur für Arbeit und den Schulen, um junge Menschen erfolgreich auf dem Weg von der Schule zum Beruf zu begleiten. Zudem sei das Jobcenter gut vernetzt mit Bildungs- und Beschäftigungsträgern in der Region. Fillbrunn stellte heraus, dass es gelungen sei, die Anzahl der "Langzeitleistungsbezieher" zu verringern.

Der Beigeordnete erläuterte vor dem Stadtparlament auch, welche Perspektiven er für Langzeitarbeitslose sieht, langfristige Beschäftigungsmöglichkeiten im geschützten Raum zur Verbesserung der Beschäftigungsfähigkeit und schrittweisen Vorbereitung auf eine sozialversicherungspflichtige Anstellung auf dem regulären Arbeitsmarkt zu erhalten. Gleichzeitig sollen diese Dauerarbeitslosen gesellschaftlich integriert, ihnen die sozialer Teilhabe am Leben ermöglicht werden.

Das Land hat ein Förderprogramm aufgelegt, um Langzeitarbeitslose und Familienbedarfsgemeinschaften aus der Falle herauszuholen. Es ermöglicht, deren Begleitung intensiver zu gestalten. Als Betreuungsschlüssel gilt 1:20 - ein Jobcenter-Mitarbeiter betreut 20 Fälle. Nicht zuletzt schaut Fillbrunn dabei auf die Kinder und wie sich deren Situation verbessert, wenn die Eltern dem Arbeitsmarkt Stück für Stück näher kommen könnten.

Der Beigeordnete gab auch bekannt, dass vom Jobcenter insgesamt 948 Ausländer und Flüchtlinge im Alter zwischen 15 und 65 Jahren Leistungen beziehen. Die meisten davon haben keinen Schulabschluss oder sind zumindest ohne anerkannte Berufsausbildung in der Uckermark. Nur 92 haben nach Kenntnis des Jobcenters deutsche Sprachkenntnisse. 53 haben bisher einen Integrationskurs abgeschlossen, lässt Fillbrunn die Stadtverordneten wissen.

In Schwedt sind es genau 444 Ausländer und Flüchtlinge, die Hartz-IV-Leistungen beziehen. Auch hier sieht es mit Schulabschlüssen und anerkannter Berufsausbildung ähnlich düster aus. Das Gleiche gilt für die Deutschsprachkenntnisse und ange-schlossenen Integrationskurse.

Die Erfolgsbilanz bei der Integration ausländischer erwerbsfähiger Leistungsbezieher für das Vorjahr fällt wohl auch deshalb - neben anderen Hemmnissen - mager aus. Fünf sprangen in die Selbstständigkeit. 97 bekamen einen sozialversicherungspflichtigen Job. 38 sind geringfügig erwerbstätig. Neun stecken in einer Berufsausbildung. Macht summa summarum: 149.