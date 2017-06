Träne für zweite Heimat verloren

artikel-ansicht/dg/0/

Neustadt (RA) Für Friederike Eggersmann aus Auetal war Neustadt für über sechs Jahre lang die zweite Heimat. Als 13-jährige kam die passionierte Reiterin Rinteln mit einem Pony ins Brandenburgische und wurde Schülerin der Spezialklasse Reiten an der Prinz-von-Homburg-Schule. Wie das damals für die Familie war, erinnert sich Heinrich Eggersmann: "Wir haben Rotz und Wasser geheult", war kurz und knapp die Antwort des Inhabers der Futtermittelfirma. Umso größer ist nun die Freude bei Sandra Eggersmann und den drei Geschwistern Elisabeth, Hermine und Heinrich. Die 20-jährige zog in der vorigen Woche zurück. Und das nicht nur mit viel mehr Wissen, dem Fachabitur, der Entwicklung vom E-Springen bis zur Klasse S und zahlreichen tollen Erinnerungen an die Zeit 300 Kilometer von zu Hause entfernt. "Gekommen bin ich mit einem Pony, jetzt fahren wir mit sechs Pferden nach Hause", wundert sich selbst Friederike Eggersmann. Und sie kehrt nicht mehr solo heim. Inzwischen hat sie die große Liebe gefunden. So ging es vorige Woche auch für Lukas Wappler, der aus dem Voigtland kommt und seine Bereiterlehre in Neustadt beendet hat, gen Westen. Beide fangen einen neuen Lebensabschnitt an. Sie werden auf dem Familiengestüt "Weserbergland" bei Porta Westfalica arbeiten. Fridde, so wird sie in der Familie und von Reiterfreunden genannt, wird im Herbst ein Landwirtschaftsstudium in Osnabrück aufnehmen. "Da werde ich jeden Tag fahren, das passt schon. Wir haben viel vor. Aber wir bleiben den Brandenburgern treu und kommen öfter wieder hier her, spätestens zu den Landesmeisterschaften", sagt Friederike.