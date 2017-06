Wutausbruch schafft Klarheit

artikel-ansicht/dg/0/

Berlin (MOZ) Er macht es seinen Parteifreunden nicht leicht: Oberrealo Winfried Kretschmann - der Grüne, der "jeden Tag betet, dass Bundeskanzlerin Angela Merkel gesund bleibt" - geht voll auf die Verkehrspolitik seiner Partei im Bund los und spricht von "Schwachsinn" und "keine Ahnung". Aber so kennt man ihn und so wird er von seinen Wählern geliebt.

Auch wenn seine Worte nicht für die Öffentlichkeit bestimmt waren - sie sind nun mal in der Welt und werden den Wahlkampf der Ökopartei extrem belasten. Umfragen sehen die Grünen derzeit ohnehin nur bei acht Prozent. Nun müssen die Wahlkämpfer bei Versammlungen und Gesprächen in den Fußgängerzonen auch noch jedes Mal erklären, wie sie das Ende des Verbrennungsmotors bis 2030 erreichen wollen, wo doch ihr prominentestes Mitglied solche Terminvorgaben für komplett falsch hält. Ein aussichtsloser Job.

Auf ihrem Bundesparteitag hatten die Grünen der Öffentlichkeit - auch mit Beteiligung Kretschmanns - eine heile Welt vorgespielt. Es sollte so aussehen, als seien sich alle Delegierten in den wesentlichen Fragen einig. Dass dem nicht so ist und dass zwischen fundamentalistischen Auto-Gegnern und dem wirtschaftsfreundlichen Flügel der Partei in Wahrheit tiefe Gräben bestehen, das hat Kretschmanns Wutausbruch deutlich gemacht. Michael Gabel