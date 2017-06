Betrug muss bestraft werden

artikel-ansicht/dg/0/

Berlin (MOZ) Gut 21 Monate, nachdem der Betrug aufgeflogen ist, droht nun gleich mehreren Verantwortlichen für den VW-Diesel-Skandal Haft. Aber nicht aufgrund deutscher Ermittlungen. Sondern weil die amerikanische Justiz fünf Ex-VW-Manager, darunter den einstigen Entwicklungschef und den Leiter der Qualitätskontrolle, per Interpol weltweit zur Fahndung ausschreibt.

Und damit sind es erneut die Amerikaner, die gegen VW vorgehen: Herausgekommen war die Existenz der Betrugssoftware bekanntlich durch Recherchen der US-Umweltbehörde. Die amerikanische Justiz wiederum hat dem Konzern Milliardenstrafen aufgebrummt und gleichzeitig dafür gesorgt, dass US-Käufer von VW-Dieseln üppig entschädigt werden. Ein Wolfsburger Manager sitzt bereits in Haft, weil er so unvorsichtig war, nach Florida in den Urlaub zu fliegen, obwohl gegen ihn ermittelt wurde. Ihm drohen laut Anklage 169 Jahre Gefängnis. Dank Interpol kann es für VW-Verantwortliche nun auch außerhalb der USA ungemütlich werden - nur hierzulande sind sie hundertprozentig sicher.

Denn in Deutschland fühlen sich Bundesverkehrsministerium und Kraftfahrt-Bundesamt völlig schuldlos - und nicht wirklich nachhaltig zum Handeln aufgefordert. Deutsche Staatsanwälte ermitteln seit Monaten vor sich hin. VW wiederum führt interne Untersuchungen durch, die bisher aber keinerlei Verantwortliche kenntlich gemacht haben. Die EU-Kommission hat sich gerade auf den "Kompromiss" eingelassen, dass VW für Teile, die bei den betrügerischen Dieseln ausgetauscht werden müssen, eine Art von zweijähriger Garantie übernimmt. Von finanzieller Entschädigung für europäische Kunden keine Spur. Und die deutsche Politik ist vorrangig daran interessiert, dass Volkswagen der große deutsche Arbeitgeber und Exportriese bleibt.

Denn die Politik ist dem VW-Konzern ja schon seit Jahrzehnten in besonderer Weise verbunden. Schließlich ist Wolfsburg Zentrale eines Unternehmens mit einem außergewöhnlichen Beziehungsgeflecht - mit einem engen Verhältnis von Firmenleitung und Betriebsrat, gesetzlich abgesicherter Einflussnahme der Politik und hohen Löhnen. Das haben Bundes- und niedersächsische Landesregierung immer - ganz unabhängig vom Parteibuch - mit großer Vehemenz verteidigt, etwa gegen die Versuche der EU-Kommission, das seit 1960 bestehende VW-Gesetz zu kippen.

Nun darf man getrost unterstellen, dass es der US-Justiz leichter von der Hand geht, gegen einen ausländischen Autokonzern vorzugehen als gegen einen heimischen. Und die pauschale Stimmungsmache von Donald Trump gegen die deutsche Autoindustrie dürfte den Eifer eher noch anheizen. Und trotzdem: Deutsche Politik und deutsche Justiz müssen begreifen, dass man diesen Skandal nicht einfach aussitzen kann. Jeden VW-Kunden, ja jeden Bürger, muss doch angesichts des bisherigen Vorgehens das Gefühl beschleichen, dass hier mit zweierlei Maß gemessen wird. Betrug gehört bestraft - wie groß und mächtig der Betrüger auch sein mag.