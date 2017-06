Woher Strom und Wärme kommen

artikel-ansicht/dg/0/

Frankfurt (Oder) (MOZ) Anlässlich des 25. Betriebsjubiläums luden die Stadtwerke am Freitag zu einem Tag der offenen Tür ins Heizkraftwerk am Rande Neuberesinchens. Dort werden seit 1997 Strom und Fernwärme für 90 Prozent der Frankfurter Haushalte produziert.

Am Donnerstagabend erklangen im Kesselhaus bei der Jubiläumsfeier zum 25. Geburtstag der Stadtwerke noch Mozarts Kleine Nachtmusik und Brahms' "Ungarischer Tanz Nr. 5", waren Rohre und Tanks in blaues, rotes und lilafarbenes Licht getaucht. Keine zwölf Stunden später laufen kleine Besuchergruppen durch das Heizkraftwerk, dessen Anlagen bei Tageslicht durch ihre Größe beeindrucken.

Auffällig ist die Ruhe, für die es einen guten Grund gibt, wie Kraftwerksleiter Christian Mocker erklärt: "Das Heizkraftwerk ist seit dem 12. Juni abgeschaltet und geht erst am 4. August wieder in Betrieb." Diese Sommerpause wird für die Revision genutzt, die große Instandhaltung der Anlage. Möglich machen das die 2015 in Betrieb genommene Fernwärmetrasse zwischen Frankfurt und Slubice und der Wärmeliefervertrag zwischen der Stadtwerke GmbH und ihrem Partner, der SEC Slubice. Im Sommer, wenn das Frankfurter Heizkraftwerk nicht ausgelastet wäre, versorgt Slubice seinen Nachbarn. Umgekehrt liefern die Stadtwerke im Winter Wärme nach Slubice. Die Besucher sind beeindruckt. "Und was ist mit dem Heizwerk in Nord hinter der Brauerei", fragen gleich mehrere von ihnen. "Das schalten wir nur in strengen Wintern ab minus 5 Grad Lufttemperatur dazu", erklärt Maik Haufe. Er ist Schichtleiter im Heizkraftwerk und führt am Freitag durch die Anlage, die 1997 ans Netz gegangen ist.

Im Heizkraftwerk werden Strom und Wärme aus zwei verschiedenen Energieträgern produziert, nämlich aus Erdgas und Braunkohlestaub. Letzterer kommt per Lkw aus Spremberg. "Im Winter werden täglich rund 300 Tonnen angeliefert, in der Übergangszeit die Hälfte", sagt Maik Haufe. Die Asche - maximal 6 bis 10 Prozent, je nach Qualität der Kohle - wird abtransportiert, nach Eichwalde, wo damit Tagebaue verfüllt werden. Ein Zauberwort, das immer wieder fällt, heißt Kraft-Wärme-Kopplung. Das bedeutet, dass die 500 Grad heiße Abwärme, die bei der Erdgasverbrennung entsteht, für die Erzeugung von Fernwärme genutzt wird.

Überwacht werden alle Prozesse in der Netzleitwarte in der dritten Etage. Sie ist sozusagen das Gehirn des Heizkraftwerks und rund um die Uhr besetzt. Im Sommer mit zwei bis drei, im Winter mit fünf bis sechs Mitarbeitern pro Schicht. Sie haben auf mehreren Bildschirmen das gesamte Fernwärmenetz im Blick, sehen auch, was derzeit aus Slubice geliefert wird. Im Winter wird von hier aus auch das Heizwerk Nord überwacht.

Letze Station des Rundgangs ist das Werkstattgebäude der Fernwärmenetz-Betreuung. Vor zwei Jahren wurde es hinter dem Heizkraftwerk errichtet, vorher hatten die 15 Mitarbeiter - zehn Schlosser und fünf Elektriker - ihren Sitz hinter der Hauptpost. "Wir sind das Instandhaltungspersonal, übernehmen die Wartung von Hausanschlussanlagen und beseitigen Störungen", erklärt Johannes Gabbert. Dann lässt er die jüngsten Besucher, Theo (9) und seinen Bruder Arthur (5), einen Blick in einen Schaltkasten werfen. Später darf Theo noch ein Stahlrohr mit einem Rohrschneider kürzen und das abgetrennte Stück zur Erinnerung mitnehmen. Stolz zeigt er es seinem Opa Willfried Jaeckel. Der nutzt den Tag der offenen Tür, um seinen beiden Enkeln aus Berlin zu zeigen, wo er bis 2006 gearbeitet hat. "Ich war in der EDV", sagt er und fügt hinzu: "Vieles hat sich hier verändert." Auch Eberhard Nowotnik, bis 1997 im benachbarten Fernmeldeturm beschäftigt, interessiert sich für die technischen Anlagen. "Ich finde es beeindruckend", sagt er und lobt auch den Stil der Führung: "Es ist nett gemacht und es wird auf die Fragen der Leute eingegangen."