THW dankt dem Deichverband

Gusow (MOZ) Zum Fest waren am Freitag auch die Partner des Deichverbandes, die gemeinsam mit dem Verband im Hochwasserfall die Deichverteidigung absichern, an die Gusower Alte Oder gekommen, . Das Technische Hilfswerk präsentierte nicht nur seine Wanderausstellung unter dem Motto "Ein Fluss, der verbindet", sondern hatte auch eine hohe Auszeichnung für den Deichverband mitgebracht. Siglinde Schneider-Fuchs vom Präsidium der THW-Bundesvereinigung würdigte in ihrer Ansprache die gute Kooperation zwischen THW und Deichverband. "Der Gedo hat großen Anteil daran, dass sich das THW in Seelow so gut etablieren konnte und auch einen Sitz im Gewässerbeirat hat", betonte sie. Als Symbol des Dankes an alle Deichverbandsmitarbeiter überreichte sie Vorsteher Jörg Schromm und Geschäftsführer Martin Porath die Ehrenplakette "Dank und Anerkennung."