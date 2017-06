Abwaschen fürs erste eigene Geld

artikel-ansicht/dg/0/

Die Fürstenwalder Filiale der Supermarkt-Kette Rewe setzt auf langfristige Aushilfen ab 18 Jahre, bei Kaufland in Nord fragen Ferienjobber ebenfalls vergeblich an. Weder lohne sich deren Einarbeitung noch der bürokratische Aufwand, meint Hausleiter Thomas Siepert. Beim Toom-Baumarkt in Süd fällt die Absage ähnlich aus; im Kaufhaus Moses in der Fürstengalerie helfen Schüler ab 16 Jahre bei der Warenannahme - ebenfalls längerfristig als nur ein paar Wochen in den Ferien, wie Mitarbeiterin Stefanie Mittenzwei erklärt.

Für arbeitswillige Schüler keine guten Aussichten. Und das, obwohl Torsten Hesse, Bereichsleiter der Arbeitsagenturen Oder-Spree, im Handel noch die meisten Ferienjobs vermutet. "Die Gastronomie dürfte mit ihren Arbeitszeiten in Konflikt mit dem Jugendarbeitsschutzgesetz kommen." Das verbietet es unter 15-Jährigen, zwischen 18 Uhr abends und acht Uhr morgens zu arbeiten. Für Café-Betreiber stellt sich dieses Problem weniger, im Schukurama in der Eisenbahnstraße jobben deshalb in den Ferien bis zu vier Schüler. Sie waschen ab oder verkaufen Eis, brauchen dafür aber ein Gesundheitszeugnis.

Weil Ferienjobs häufig nicht ausgeschrieben werden, bleibt Schülern nichts anderes übrig, als sich umzuhören und zu telefonieren. "Das schult die Eigeninitiative und bereitet auf die Berufsbewerbung vor", sagt Torsten Hesse. Im Erlebnisbad Schwapp hatte ein 15-Jähriger Glück, weil er dort zuvor ein Praktikum absolviert hat, berichtet Betriebsleiterin Susann Müller. "Er hilft in den Sommerferien bei Reinigungsarbeiten auf den Außenanlagen der Sportstätten."

Jahr für Jahr verlässliche Ferienjob-Anbieter sind die Samariteranstalten. Bis zu 40 Plätze werden dort vergeben. Wenige Wochen vor den Ferien seien fast alle besetzt, sagt Personalmitarbeiter Matthias Luban. "Die ersten Bewerbungen kommen schon im Februar." Sechs Euro pro Stunde zahlen die Samariteranstalten ab 16-Jährigen für ihre Tätigkeiten in den Erwachsenen- und Seniorenwohnstätten sowie der Kita. "Dazu gehören Spaziergänge und die Gestaltung des Tagesprogramms", sagt Luban - sechs bis acht Stunden täglich.

Beim Futtermittelhersteller FGL helfen Schüler in den Sommerferien bei der Getreideannahme und im Labor. In Fürstenwalde sei der Bedarf an Ferienkräften bereits gedeckt, sagt Mitarbeiterin Claudia Kahlert. Wer bereit ist zu fahren, könne in Tauche mit anpacken. Dort habe sich bisher niemand - Mindestalter 18 Jahre - gemeldet.

Auch in den Ferien gefragt sind Zeitungsausträger ab 14 Jahre. Für seine Anzeigenblätter (Sonnabend und Mittwoch) sucht das Märkische Medienhaus fortlaufend Zusteller. Die 150 bis 200 zu bedienenden Haushalte seien in zwei bis drei Stunden zu schaffen, sagt Mike Scheweleit vom Pressezustellservice. Gute Nachrichten für Langschläfer: Die Auslieferung erfolgt tagsüber.